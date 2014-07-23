Итальянский парламент дал согласие на арест сенатора - однопартийца Берлускони

Итальянский парламент дал согласие на арест сенатора Джанкарло Галана, по требованию прокуратуры республики, в рамках громкого расследования о хищениях в крупных размерах при сооружении системы защитных барьеров в венецианской лагуне "Моисей". Во вторник состоялось общее тайное голосование по этому вопросу, в ходе которого "за" высказались 395 человек, "против" - 138, сообщает ИТАР-ТАСС.

Такая процедура предусматривается, когда обвиняемый обладает судебным иммунитетом. Ранее свое согласие на арест высказала специальная сенатская комиссия.

Галан - член партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", близкий соратник экс-премьера, бывший министр сельского хозяйства и культуры, с 1995 по 2010 гг. был губернатором области Венето. Он лично занимался проектом "Моисей", который призван защищать Венецию от погружения под воду и предотвратить феномен "высокой воды". Темпы его реализации значительно затянулись, как и в несколько раз увеличилась первоначальная стоимость. В результате начатого прокуратурой расследования были вскрыты факты хищений в крупных размерах. В частности, в результате этого коррупционного скандала был вынужден подать в отставку избранный в 2010 году мэр Венеции Джорджо Орсони. Его обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании.

Сам Галан в настоящий момент госпитализирован в Венеции и просил отложить голосование до 20 августа. В этом ему отказали. Его адвокаты заявили, что будут добиваться назначения меры пресечения в виде домашнего ареста. Сенатор отрицает все обвинения.