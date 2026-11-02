Итальянский пилот стал самым молодым победителем Формулы-1 в истории

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Пилот «Мерседеса» — первый итальянский чемпион Формулы-1 за 73 года. Антонелли прервал невероятную «засуху» — последним итальянцем, бравшим титул, был Альберто Аскари в составе «Феррари» в далёком 1953 году, сообщает Kazpravda.kz

За всю историю Ф-1 титул брали лишь три итальянца: до Антонелли и Аскари чемпионом становился Нино Фарина в составе «Альфа Ромео» в сезоне-1950.