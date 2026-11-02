Итальянский пилот стал самым молодым победителем Формулы-1 в истории

Двадцатилетний Андреа Кими Антонелли завоевал титул после того, как финишировал третьим по итогам гонки Гран-при Мексики
Пилот «Мерседеса» — первый итальянский чемпион Формулы-1 за 73 года. Антонелли прервал невероятную «засуху» — последним итальянцем, бравшим титул, был Альберто Аскари в составе «Феррари» в далёком 1953 году, сообщает Kazpravda.kz
За всю историю Ф-1 титул брали лишь три итальянца: до Антонелли и Аскари чемпионом становился Нино Фарина в составе «Альфа Ромео» в сезоне-1950.
«Мы сделали это, сделали! Меня бы не было здесь без «Мерседеса», без моей семьи, так что я очень им благодарен за этот момент. Он останется со мной навсегда. У меня нет слов. Я пока лишь пытаюсь осознать, что только что произошло. Этот уикенд был для меня более напряжённым, но я счастлив тому, чего мы добились. И теперь могу насладиться оставшейся частью сезона», — поделился радостью молодой чемпион Формулы-1.