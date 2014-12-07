Итальянскую "Парму" купили российские и кипрские бизнесмены

В мире
626
Спортивный директор "Пармы" Пьетро Леонарди подтвердил, что российские и кипрские бизнесмены приобрели команду за €5 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Клуб находится в затруднительном финансовом положении и не успел в срок погасить задолженность по заработной плате и налогам. В нынешнем сезоне "Парма", после 14 туров чемпионата Италии, занимает последнее место в таблице, набрав 6 очков.

"Мы были проинформированы сегодня утром, что сделка состоялась, – приводит Football Italia слова Леонарди. – Так что мы хотели дать команде дополнительный толчок для игры. Думаю, переговоры продолжались на протяжении некоторого времени. Президент лично занимался этим делом и в последние несколько дней переговоры подошли к завершению. Так нам сказали".

Популярное

Все
В апреле выбрали акима. И как?
Бесплатных дел мастер
Франция учит казахский язык
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Страсти урожайные
Гранты в работе
Как в стране отметили день труда
Награды лучшим!
Свобода слова: в поиске баланса
Любимому писателю миллионов Акиму Тарази – 90
Надежный пропуск в мир предпринимательства
Здоровый бизнес-климат
Бизнес-десант из Поднебесной
Возможности развития
Есть альтернатива банковскому кредиту!
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Свобода творчества
Важно возродить взаимодействие
Смотришь в небо и видишь – звезда
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Сайга: научиться управлять популяцией
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Содержание важнее формы
Сразу восемь своих подчиненных наказал аким Кызылординской области за нерасторопность
Свежим ветром веет со страниц
Юлия Путинцева взлетела в мировом рейтинге WTA
Решения, которые влияют на нашу жизнь
Проблемы бизнеса: от small до micro
Сотни многоэтажных жилых домов в Казахстане строятся с нарушениями законодательства
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой

Читайте также

Сердце свиньи успешно пересадили человеку в США
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении…
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Не важной наградой назвал Месси "Золотой мяч"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]