Итальянскую "Парму" купили российские и кипрские бизнесмены

Спортивный директор "Пармы" Пьетро Леонарди
подтвердил, что российские и кипрские бизнесмены приобрели команду за €5 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
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Клуб находится в затруднительном финансовом положении и не успел в срок погасить задолженность по заработной плате и налогам. В нынешнем сезоне "Парма", после 14 туров чемпионата Италии, занимает последнее место в таблице, набрав 6 очков.
"Мы были проинформированы сегодня утром, что сделка состоялась, – приводит Football Italia слова Леонарди. – Так что мы хотели дать команде дополнительный толчок для игры. Думаю, переговоры продолжались на протяжении некоторого времени. Президент лично занимался этим делом и в последние несколько дней переговоры подошли к завершению. Так нам сказали".