Свежий выпуск Итог фундаментального исследования Кенжегали САГАДИЕВ, академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор

Собрание сочинений можно смело назвать описанием экономической истории Казахстана. Поскольку труды Аманжола Кошановича в систематизированном формате содержат не только результаты его многолетних исследований, но и его наблюдения как участника становления независимости и происходивших событий в экономической жизни Казахстана. Добавлю, основу собрания составляют труды, методологической базой которых являются классические экономические теории. Их актуальность и универсальность со временем только возрастает.

Значимость выхода полного собрания трудов А. Кошанова подчеркивается и тем, что автор является основоположником ряда серьезных научных направлений в экономической политике Казахстана. Его исследования охватывают несколько периодов. Так, в первые четыре тома вошли работы периода советского Казахстана, когда страна проходила этап перехода от аграрно-индустриального развития к индустриальному. Именно тогда создавалась та промышленная база, которая в дальнейшем послужила основой экономического развития независимого Казахстана.

Первый том посвящен динамике роста и преобразования отраслевой структуры промышленного Казахстана. Здесь представлены исследования закономерности формирования и проблемы повышения эффективности промышленного комплекса страны. Во вторую книгу вошли научно-методологические вопросы преодоления межрегиональных диспропорций в уровне и эффективности экономики, условиях труда, социально-классовой структуре населения, его благосостояния. В третьем томе выдвигается концепция последовательного прео­доления существенных диспропорций в условиях жизнедеятельности и образе жизни по регионам. Здесь А. Кошанов впервые представляет политэкономические аспекты выравнивания образа жизни, как условие снижения реального социального неравенства в системе экономических отношений.

Значимыми с точки зрения исторического осмыс­ления являются 5–7-е тома, посвященные рыночным преобразованиям в экономике Казахстана, переходу от плановой к рыночной форме. Так, в пятом томе впервые раскрываются и обосновываются основные направления регулирования процессов разгосударствления и приватизации. А также акционерная модель экономики переходного периода. Следующий том посвящен узловым проб­лемам теории и практики радикального рыночного преобразования, развитию и формированию структуры современного производства Казахстана, исследуются основы формирования и функционирования смешанной экономики, трансформации отношений и форм собственности. В седьмом томе особое внимание уделено приватизационным и институциональным преобразованиям в экономике, поддержке и стимулированию предпринимательской деятельности с упреждением возможных рисков. А также анализу образования сектора экономики с участием иностранных инвестиций с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны. Следующие три тома пос­вящены исследованиям казахстанской экономики в период экономического роста, начиная с 2003 года.

10-томное собрание сочинений является уникальным для экономической литературы не только Казахстана, но и для государств со схожей экономической прак­тикой. Учитывая высокую значимость работы, могу утверждать, что ее автор А. Кошанов заслуживает присуждения Государственной премии в области науки.