Свежий выпуск
Итог фундаментального исследования
Кенжегали САГАДИЕВ, академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор
Собрание сочинений можно смело назвать описанием экономической истории Казахстана. Поскольку труды Аманжола Кошановича в систематизированном формате содержат не только результаты его многолетних исследований, но и его наблюдения как участника становления независимости и происходивших событий в экономической жизни Казахстана. Добавлю, основу собрания составляют труды, методологической базой которых являются классические экономические теории. Их актуальность и универсальность со временем только возрастает.
Значимость выхода полного собрания трудов А. Кошанова подчеркивается и тем, что автор является основоположником ряда серьезных научных направлений в экономической политике Казахстана. Его исследования охватывают несколько периодов. Так, в первые четыре тома вошли работы периода советского Казахстана, когда страна проходила этап перехода от аграрно-индустриального развития к индустриальному. Именно тогда создавалась та промышленная база, которая в дальнейшем послужила основой экономического развития независимого Казахстана.
Первый том посвящен динамике роста и преобразования отраслевой структуры промышленного Казахстана. Здесь представлены исследования закономерности формирования и проблемы повышения эффективности промышленного комплекса страны. Во вторую книгу вошли научно-методологические вопросы преодоления межрегиональных диспропорций в уровне и эффективности экономики, условиях труда, социально-классовой структуре населения, его благосостояния. В третьем томе выдвигается концепция последовательного прео­доления существенных диспропорций в условиях жизнедеятельности и образе жизни по регионам. Здесь А. Кошанов впервые представляет политэкономические аспекты выравнивания образа жизни, как условие снижения реального социального неравенства в системе экономических отношений.
Значимыми с точки зрения исторического осмыс­ления являются 5–7-е тома, посвященные рыночным преобразованиям в экономике Казахстана, переходу от плановой к рыночной форме. Так, в пятом томе впервые раскрываются и обосновываются основные направления регулирования процессов разгосударствления и приватизации. А также акционерная модель экономики переходного периода. Следующий том посвящен узловым проб­лемам теории и практики радикального рыночного преобразования, развитию и формированию структуры современного производства Казахстана, исследуются основы формирования и функционирования смешанной экономики, трансформации отношений и форм собственности. В седьмом томе особое внимание уделено приватизационным и институциональным преобразованиям в экономике, поддержке и стимулированию предпринимательской деятельности с упреждением возможных рисков. А также анализу образования сектора экономики с участием иностранных инвестиций с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны. Следующие три тома пос­вящены исследованиям казахстанской экономики в период экономического роста, начиная с 2003 года.
10-томное собрание сочинений является уникальным для экономической литературы не только Казахстана, но и для государств со схожей экономической прак­тикой. Учитывая высокую значимость работы, могу утверждать, что ее автор А. Кошанов заслуживает присуждения Государственной премии в области науки.

Популярное

Все
Пути решения застарелых проблем казахстанского сельского хозяйства назвал Ахылбек Куришбаев
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Фермеры Мангистау так и не вырвались из тисков бескормицы
Сенатор: 5 июня пополнит календарь исторических дат Казахстана
Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские
О прогрессивном шаге Токаева по углублению демократизации Казахстана высказался эксперт
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Эксперты обсудили новые поправки в Конституцию и грядущий референдум
Дефицита дизеля во время посевной не ожидается в Казахстане
Какие вопросы сейчас больше всего волнуют казахстанских фермеров?
Президент РК: Казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Из Капшагая – в Қонаев
«Их воздух – приятный, вода – сладкая...»
Баланс интересов и реалий
Встречи с общественностью
Наука фермеров питает
Конфликты нужно упреждать
Завышенные аппетиты
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Курс доллара резко упал
Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Школьницу подозревают в убийстве матери в Актобе
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Закон Республики Казахстан
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

Читайте также

Свежий выпуск
Возьмемся за руки, друзья!
Свежий выпуск
Долгий след любви длиннее жизни
Свежий выпуск
Стартует посевная
Свежий выпуск
Пока мы помним, герои живы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]