Итоги 2014-го: в поисках решений

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Гульнара АБИКЕЕВА
Нужен центр национального синематографа
Модераторами заседания были Жоэль Шапрон, ведущий специалист Unifrance по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы, и Ситора Алиева, программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Из выступлений участников стало понятно, что есть две формы организации работы: как «Юнифранс» во Франции или «Роскино» в России – это специально созданные организации, которые занимаются только продвижением национального кино за рубеж. И национальные центры кино, как в Словакии, Грузии, Швеции и других странах.
В 2014 году в Казахстане выпущено 26 полнометражных фильмов: 70% – на частных студиях, 30% – на государственной студии «Казахфильм». Национальный центр должен продвигать все эти фильмы, независимо от формы собственности. А в Казахстане пока нет даже сайта, на котором были бы представлены все выпускаемые фильмы. Отсутствует и центр, где знали бы всех продюсеров и режиссеров, помогали им в продвижении картин. К сожалению, нет открытого конкурса заявок на финансирование фильмов, нет питчинга – презентации кинопроектов для поиска инвесторов, поэтому каждый продюсер сам продвигает свой фильм. И если опыт выхода в местный прокат набирается по ходу выпуска картины, то опыта продвижения за рубеж фактически ни у кого нет.
Как известно, фильмы продвигаются либо через фестивали, либо через кинорынки. К примеру, скандинавским странам каждой по отдельности дорого арендовать павильон или стенд на Каннском кинофестивале, и они объединяются в один региональный. То же самое делает Прибалтика. И они представлены на всех крупнейших кинофестивалях мира – в Берлине, Каннах, Венеции, Бусане, AFM – американском кинорынке. У нас же стенд Казахстана появляется раз в пять лет то в Берлине, то в Каннах, и то – только «Казахфильма», потому что у частных студий на это нет средств. Поэтому и нужен единый Национальный центр кино, который бы финансировался государством, на равных условиях продвигал все казахстанские фильмы.

Наши успехи на фестивалях
Фильм «Хозяева» Адильхана Ержанова был приглашен в официальную программу Канн «Особый взгляд». Представлял Казахстан на таких ключевых кинофестивалях мира, как Канны, Бусан, Торонто. Получил призы в Варшаве. И главное – стал одним из пяти номинантов «Азиатского Оскара» в категории «Лучший фильм», соперничая с такими лентами, как «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Зимняя спячка» Нури Сейлан Бильге.
«Нагима» Жанны Исабаевой начала свою фестивальную историю на «Берлинале», потом картина была показана более чем на десяти МКФ, получила Гран-при в Марокко, Сальвадоре, французском городке Довиль. Особым достижением является то, что фильм вышел в прокат во Франции.
«Приключение» Наримана Туребаева участвовало в главном конкурсе кинофестиваля в Карловых Варах, что впервые для казахстанского кино. На «Евразии» картина получила два приза жюри профессиональных кинокритиков – ФИПРЕССИ и НЕТПАК, и сегодня продолжает представлять Казахстан на международных кинофестивалях.
Повторю: если бы у нас работал единый Национальный центр кино, то на МКФ можно было продвигать и другие замечательные фильмы. «Курко» Кенжебека Шайкакова был на кинофестивале «Дидор» в Душанбе, где удостоился приза общества «Дружбы народов». «Семь нот моего детства» Ерке Бектурова – фильм о мальчике, чье личностное формирование происходило на протяжении семи детских лет, которые он пролежал в больнице из-за травмы позвоночника. «Раз в неделю» Игоря Пискунова – драма, сыгранная в одной комнате двумя актерами, но поднимающая глобальные вопросы человеческих взаимоотношений. «Быть или не быть?» Азиза Заирова и Мухаммеда Мамырбекова – картина о силе духа, о человеке, который болен ДЦП и мечтает стать актером.
Эти фильмы произведены на маленьких частных студиях, у которых нет ни опыта, ни денег на продвижение картин за рубеж. И речь идет пока только об артхаусных лентах.
В основном казахстанские фильмы попадают на мировые кинофестивали благодаря тому, что работы наших режиссеров знают и ждут. Так происходит с Дарежаном Омирбаевым, Сериком Апрымовым. Либо благодаря западным продюсерам, которые помогают продвигать фильмы молодых, так было с «Уроками гармонии» Эмира Байгазина (Анна Качко), «Хозяевами» Адильхана Ержанова (Дени Васла), «Приключением» Наримана Туребаева (Гийом де Сей). Также в Казахстане бывают фестивальные отборщики. Так, три года подряд к нам приезжает программный директор Бусана Ким Же-Сеук, представитель «Юнифранс» Жоэль Шапрон и другие. Благодаря отборщикам попали на фестивали фильмы «Нагима» Жанны Исабаевой, «Строители» Адильхана Ержанова, «История одной старушки» Алексея Горлова и другие.

В ожидании «Оскара»…
В минувшем году Казахстан не подавал свои фильмы на «Оскар». Это несправедливо, потому что по уровню мы, я думаю, входим в 30 ведущих кинематографий мира. Судя по тому, как мы представлены на кинофестивалях, – это точно так. А вот позиционировать себя, а тем более продвигать мы не умеем.
Как минимум, две картины можно было номинировать на «Оскар» – «Уроки гармонии» Эмира Байгазина и «Хозяева» Адильхана Ержанова. И в том, и в другом случае продюсером является киностудия «Казахфильм». Почему же студия не захотела продвигать эти фильмы? Возможно, не хотелось дополнительного шума вокруг этих картин, которые носят социальный характер…
Однако у нас наблюдается и общая вялость общественных рефлексий. На «Оскар» фильм отправляет продюсер, но отбирает Оскаровский комитет. Несколько лет назад я тоже входила в состав этого комитета, а возглавлял его Сатыбалды Нарымбетов. Что стало с комитетом? Почему он не работает? Эти вопросы и к нам самим.
Почему мы всегда ждем инициативы от государственных структур? В конце концов когда продюсер Гульнара Сарсенова в 2008 году решила фильм «Монгол» номинировать на «Оскар», она сама собрала комиссию, показала фильм и убедила, что он достоин номинации. В 2014 году то же самое могла сделать Жанна Исабаева или режиссер фильма «История одной старушки» Алексей Горлов. Но этого не произошло... А, например, грузины выставили на «Оскар» два фильма – «Мандарины» Зазы Урушадзе от Эстонии, потому что у них была копродукция, и «Кукурузный остров» Георгия Овашвили от Грузии.

Где специализированные СМИ?
Где можно получить информацию обо всех вышедших фильмах? Где найти контакты частных студий? Есть ли данные о бокс-офисах? Есть ли вообще статистика и анализ казахстанского кинопроцесса? Попробуем посчитать.
Частные киностудии выпустили в 2014-м 18 картин: «Осторожно, корова!», «Кемпiр», «Ограбление по-казахски», «История одной старушки», «Фейк: береги себя», «Быть или не быть», «Бауыржан Момышулы», «Нагима», «Тропинка к облакам», «Курке», «Келинка Сабина», «Загнанная», «Семь нот моего детства», «Сговор», «М-агент», «Фуга», «Раз в неделю», «Хранители ада». Из них 15 вышли в прокат.
На «Казахфильме» вышли 7 кинолент: «Хозяева», «Приключение», «Дорога домой», «Голос степей», «Разрывая замкнутый круг», «Охота за призраком» и «Заговор Оберона». В прокате было 3 последних фильма. Еще три вот уже третий год никак не завершат: «Кенже» Ермека Турсунова, «Жол» Аскара Узабаева и «Дамели» Кенжебая Дюсембаева.
Как уже было сказано, 70% фильмов произведены частными киностудиями. Это говорит о том, что наши режиссеры пошли искать инвесторов. В результате у нас стало появляться жанровое кино, продюсеры борются за прокат, за бокс-офис.
Посмотрите, какой у нас в 2014-м урожай комедий! Весной вышли две – «Осторожно, корова!» Аскара Узабаева и «Кемпир» Ермека Турсунова и осенью две, бьющие рекорды по сборам – «Ограбление по-казахски» Каиржана Орынбекова и «Келинка Сабина» Нуртаса Адамбаева. И это победа независимых продюсеров!
Вторым по востребованности жанром считают фильм ужасов. И здесь у нас рекорд – три картины: «Загнанная» Сапара Толегена, «М-агент» Еркина Ракишева и «Фуга. Дорога в никуда» Еркебулана Жолдасова. А вот мелодрам было маловато – только «Фейк: береги себя» Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой и фильмы-экшн – «Охота за призраком» Марины Кунаровой и «Заговор Оберона» Айдара Баталова.
В ушедшем году активизировались и много писали о кино новостные порталы. Но как необходимы сайт, где можно было бы почитать обо всех казахстанских киноновинках, и специализированный киножурнал! Как известно, информация движет миром, и отрасль динамично будет развиваться только при наличии информационной инфраструктуры.
Чего еще у нас нет? Кинокомиссии, Ассоциации кинопродюсеров, которая отстаивала бы права частных студий. Фактически не функционирует Союз кинематографистов. Ослабло фестивальное движение – не проводились «Звезды Шакена», ведутся разговоры о приватизации «Казахфильма»…
А что же есть? Молодые амбициозные люди, которые пришли в кино. И есть деньги. Получается, что силы и потенциал у нас имеются, не хватает структурообразующих элементов киноотрасли. Уверена, что обозначенные проблемы имеют решения.

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