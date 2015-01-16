Статьи Итоги 2014-го: в поисках решений Гульнара АБИКЕЕВА

Нужен центр национального синематографа



Модераторами заседания были Жоэль Шапрон, ведущий специалист Unifrance по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы, и Ситора Алиева, программный директор Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Из выступлений участников стало понятно, что есть две формы организации работы: как "Юнифранс" во Франции или "Роскино" в России – это специально созданные организации, которые занимаются только продвижением национального кино за рубеж. И национальные центры кино, как в Словакии, Грузии, Швеции и других странах.



В 2014 году в Казахстане выпущено 26 полнометражных фильмов: 70% – на частных студиях, 30% – на государственной студии "Казахфильм". Национальный центр должен продвигать все эти фильмы, независимо от формы собственности. А в Казахстане пока нет даже сайта, на котором были бы представлены все выпускаемые фильмы. Отсутствует и центр, где знали бы всех продюсеров и режиссеров, помогали им в продвижении картин. К сожалению, нет открытого конкурса заявок на финансирование фильмов, нет питчинга – презентации кинопроектов для поиска инвесторов, поэтому каждый продюсер сам продвигает свой фильм. И если опыт выхода в местный прокат набирается по ходу выпуска картины, то опыта продвижения за рубеж фактически ни у кого нет.



Как известно, фильмы продвигаются либо через фестивали, либо через кинорынки. К примеру, скандинавским странам каждой по отдельности дорого арендовать павильон или стенд на Каннском кинофестивале, и они объединяются в один региональный. То же самое делает Прибалтика. И они представлены на всех крупнейших кинофестивалях мира – в Берлине, Каннах, Венеции, Бусане, AFM – американском кинорынке. У нас же стенд Казахстана появляется раз в пять лет то в Берлине, то в Каннах, и то – только "Казахфильма", потому что у частных студий на это нет средств. Поэтому и нужен единый Национальный центр кино, который бы финансировался государством, на равных условиях продвигал все казахстанские фильмы.



Наши успехи на фестивалях



Фильм "Хозяева" Адильхана Ержанова был приглашен в официальную программу Канн "Особый взгляд". Представлял Казахстан на таких ключевых кинофестивалях мира, как Канны, Бусан, Торонто. Получил призы в Варшаве. И главное – стал одним из пяти номинантов "Азиатского Оскара" в категории "Лучший фильм", соперничая с такими лентами, как "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Зимняя спячка" Нури Сейлан Бильге.



"Нагима" Жанны Исабаевой начала свою фестивальную историю на "Берлинале", потом картина была показана более чем на десяти МКФ, получила Гран-при в Марокко, Сальвадоре, французском городке Довиль. Особым достижением является то, что фильм вышел в прокат во Франции.



"Приключение" Наримана Туребаева участвовало в главном конкурсе кинофестиваля в Карловых Варах, что впервые для казахстанского кино. На "Евразии" картина получила два приза жюри профессиональных кинокритиков – ФИПРЕССИ и НЕТПАК, и сегодня продолжает представлять Казахстан на международных кинофестивалях.



Повторю: если бы у нас работал единый Национальный центр кино, то на МКФ можно было продвигать и другие замечательные фильмы. "Курко" Кенжебека Шайкакова был на кинофестивале "Дидор" в Душанбе, где удостоился приза общества "Дружбы народов". "Семь нот моего детства" Ерке Бектурова – фильм о мальчике, чье личностное формирование происходило на протяжении семи детских лет, которые он пролежал в больнице из-за травмы позвоночника. "Раз в неделю" Игоря Пискунова – драма, сыгранная в одной комнате двумя актерами, но поднимающая глобальные вопросы человеческих взаимоотношений. "Быть или не быть?" Азиза Заирова и Мухаммеда Мамырбекова – картина о силе духа, о человеке, который болен ДЦП и мечтает стать актером.



Эти фильмы произведены на маленьких частных студиях, у которых нет ни опыта, ни денег на продвижение картин за рубеж. И речь идет пока только об артхаусных лентах.



В основном казахстанские фильмы попадают на мировые кинофестивали благодаря тому, что работы наших режиссеров знают и ждут. Так происходит с Дарежаном Омирбаевым, Сериком Апрымовым. Либо благодаря западным продюсерам, которые помогают продвигать фильмы молодых, так было с "Уроками гармонии" Эмира Байгазина (Анна Качко), "Хозяевами" Адильхана Ержанова (Дени Васла), "Приключением" Наримана Туребаева (Гийом де Сей). Также в Казахстане бывают фестивальные отборщики. Так, три года подряд к нам приезжает программный директор Бусана Ким Же-Сеук, представитель "Юнифранс" Жоэль Шапрон и другие. Благодаря отборщикам попали на фестивали фильмы "Нагима" Жанны Исабаевой, "Строители" Адильхана Ержанова, "История одной старушки" Алексея Горлова и другие.



В ожидании "Оскара"…



В минувшем году Казахстан не подавал свои фильмы на "Оскар". Это несправедливо, потому что по уровню мы, я думаю, входим в 30 ведущих кинематографий мира. Судя по тому, как мы представлены на кинофестивалях, – это точно так. А вот позиционировать себя, а тем более продвигать мы не умеем.



Как минимум, две картины можно было номинировать на "Оскар" – "Уроки гармонии" Эмира Байгазина и "Хозяева" Адильхана Ержанова. И в том, и в другом случае продюсером является киностудия "Казахфильм". Почему же студия не захотела продвигать эти фильмы? Возможно, не хотелось дополнительного шума вокруг этих картин, которые носят социальный характер…



Однако у нас наблюдается и общая вялость общественных рефлексий. На "Оскар" фильм отправляет продюсер, но отбирает Оскаровский комитет. Несколько лет назад я тоже входила в состав этого комитета, а возглавлял его Сатыбалды Нарымбетов. Что стало с комитетом? Почему он не работает? Эти вопросы и к нам самим.



Почему мы всегда ждем инициативы от государственных структур? В конце концов когда продюсер Гульнара Сарсенова в 2008 году решила фильм "Монгол" номинировать на "Оскар", она сама собрала комиссию, показала фильм и убедила, что он достоин номинации. В 2014 году то же самое могла сделать Жанна Исабаева или режиссер фильма "История одной старушки" Алексей Горлов. Но этого не произошло... А, например, грузины выставили на "Оскар" два фильма – "Мандарины" Зазы Урушадзе от Эстонии, потому что у них была копродукция, и "Кукурузный остров" Георгия Овашвили от Грузии.



Где специализированные СМИ?



Где можно получить информацию обо всех вышедших фильмах? Где найти контакты частных студий? Есть ли данные о бокс-офисах? Есть ли вообще статистика и анализ казахстанского кинопроцесса? Попробуем посчитать.



Частные киностудии выпустили в 2014-м 18 картин: "Осторожно, корова!", "Кемпiр", "Ограбление по-казахски", "История одной старушки", "Фейк: береги себя", "Быть или не быть", "Бауыржан Момышулы", "Нагима", "Тропинка к облакам", "Курке", "Келинка Сабина", "Загнанная", "Семь нот моего детства", "Сговор", "М-агент", "Фуга", "Раз в неделю", "Хранители ада". Из них 15 вышли в прокат.



На "Казахфильме" вышли 7 кинолент: "Хозяева", "Приключение", "Дорога домой", "Голос степей", "Разрывая замкнутый круг", "Охота за призраком" и "Заговор Оберона". В прокате было 3 последних фильма. Еще три вот уже третий год никак не завершат: "Кенже" Ермека Турсунова, "Жол" Аскара Узабаева и "Дамели" Кенжебая Дюсембаева.



Как уже было сказано, 70% фильмов произведены частными киностудиями. Это говорит о том, что наши режиссеры пошли искать инвесторов. В результате у нас стало появляться жанровое кино, продюсеры борются за прокат, за бокс-офис.



Посмотрите, какой у нас в 2014-м урожай комедий! Весной вышли две – "Осторожно, корова!" Аскара Узабаева и "Кемпир" Ермека Турсунова и осенью две, бьющие рекорды по сборам – "Ограбление по-казахски" Каиржана Орынбекова и "Келинка Сабина" Нуртаса Адамбаева. И это победа независимых продюсеров!



Вторым по востребованности жанром считают фильм ужасов. И здесь у нас рекорд – три картины: "Загнанная" Сапара Толегена, "М-агент" Еркина Ракишева и "Фуга. Дорога в никуда" Еркебулана Жолдасова. А вот мелодрам было маловато – только "Фейк: береги себя" Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой и фильмы-экшн – "Охота за призраком" Марины Кунаровой и "Заговор Оберона" Айдара Баталова.



В ушедшем году активизировались и много писали о кино новостные порталы. Но как необходимы сайт, где можно было бы почитать обо всех казахстанских киноновинках, и специализированный киножурнал! Как известно, информация движет миром, и отрасль динамично будет развиваться только при наличии информационной инфраструктуры.



Чего еще у нас нет? Кинокомиссии, Ассоциации кинопродюсеров, которая отстаивала бы права частных студий. Фактически не функционирует Союз кинематографистов. Ослабло фестивальное движение – не проводились "Звезды Шакена", ведутся разговоры о приватизации "Казахфильма"…



А что же есть? Молодые амбициозные люди, которые пришли в кино. И есть деньги. Получается, что силы и потенциал у нас имеются, не хватает структурообразующих элементов киноотрасли. Уверена, что обозначенные проблемы имеют решения.