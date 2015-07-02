Итоги акции "Туған жерге тағзым" подведены на межрегиональном совещании в Талдыкоргане

Под председательством вице-премьера во Дворце языков Талдыкоргана состоялось межрегиональное совещание, посвященное итогам акции "Туған жерге тағзым", передает Kazpravda.kz
. На встрече заместители акимов Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей доложили о ходе реализации масштабной благотворительной инициативы, в рамках которой привлечено спонсорской помощи на сумму около 20 млрд тенге. К примеру, только в регионе Жетысу в текущем году на конкурс было представлено 232 социальных проекта.
В их числе – предоставление жилья сиротам, шефство над детскими домами и домами престарелых, проведение ярмарок искусств, поддержка молодых специалистов, спортсменов и одаренных детей. Кроме того, благодаря спонсорской помощи за пять месяцев открыт 21 детский сад, еще 47 дошкольных учреждений введут в строй до конца года. В общей сложности семиреченские меценаты потратили на благотворительные цели около 7 млрд тенге.
Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность повышения социальной ответственности бизнеса, призвав предпринимателей активнее развивать механизмы государственно-частного партнерства. В качестве яркого примера приведена компания "ИПК "Zhersu", которая за счет собственных средств (свыше 600 млн тенге) построила в селе Лепсы спортивную школу, а в ауле Жыланды – швейный цех, физико-математический лицей, парк, кинотеатр, а также 11 жилых домов для местных учителей.
Рабочая поездка вице-премьера продолжилась посещением областного кардиологического центра и детского сада "Ален", построенного за счет частных инвестиций. Сообщалось, что за прошлый год врачи-кардиологи провели 122 операции на открытом сердце. Гостям показали современное оборудование клиники, рассказали о достижениях в сфере здравоохранения. Затем в Талдыкорганском колледже сервиса и технологий Сапарбаев провел совещание с участием соцработников, в ходе которого речь зашла о реализации поручений Главы государства, в том числе выполнении пяти институциональных реформ в целях повышения благосостояния граждан. В частности, говорилось о необходимости уделять особое внимание трудоустройству выпускников высших и средних технических учебных заведений. По итогам встречи даны конкретные поручения по решению задач, поставленных Президентом страны. В этот же день заместитель Премьер-Министра осмотрел жилые комплексы, построенные по программе "Нұрлы жол", принял участие в церемонии вручения ключей от квартир молодым семьям.
Рабочая поездка Сапарбаева завершилась в Текели, где он ознакомился с работой медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов, посетил центр детско-юношеского туризма и краеведения, реконструированный в рамках госпрограммы развития моногородов. Вице-премьер провел встречу с местной общественностью, на которой рассказал о проводимых в стране социальных реформах и ответил на вопросы текелийцев.