Итоги аудита работы по обеспечению регионов водными ресурсами озвучили в Счеткоме

На заседании Счетного комитета подвели итоги государственного аудита эффективности реализации мер по обеспечению южного региона водными ресурсами, сообщает Kazpravda.kz.

Основываясь на национальных интересах и нормативно-правовой базе, Республика Казахстан играет активную роль в решении существующих вопросов в сфере использования и охраны трансграничных водных ресурсов. Государственные уполномоченные органы участвуют в разрешении существующих проблем с сопредельными странами на основе конструктивного диалога, в рамках двух и многосторонних механизмов сотрудничества, межгосударственных комиссий и рабочих групп.

Вместе с тем, наблюдается региональный недостаток воды, обусловленный зависимостью от поступающего объема воды трансграничных рек. Снижение обеспеченности водными ресурсами угрожают ростом регионального дефицита, с которым Казахстан может столкнуться в ближайшее время, отметили в Счеткоме.

Регулирование вопросов водных отношений по трансграничным рекам осуществляется на основании межправительственных соглашений. Основной проблемой недопоступления воды из трансграничных рек является несоблюдение лимитов по подаче необходимых объемов воды, в рамках заключенных соглашений с сопредельными государствами.

Ситуация усугубляется состоянием гидротехнических сооружений, низким уровнем внедрения водосберегающих технологий, применением технологически устаревших систем орошения и практически отсутствующей автоматизации гидротехнических сооружений в южном регионе, из-за которых потери воды достигают 40%.

Большие потери при транспортировке воды происходят в том числе по причине несовершенства примененных строительных технологий, например, в земляном русле происходит сильная фильтрация, а также испарение.

Из 5 880 водохозяйственных сооружений автоматизированы лишь 111 или 1,9%, из них реально функционируют только 35. Причинами низкого уровня автоматизации ГТС являются неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных объектов и отсутствие соответствующей инфраструктуры для обеспечения автоматизации (электропитание, каналы связи).

2 256 бесхозяйных самоизливающихся гидрогеологических скважин наносят невосполнимый ущерб естественным ресурсам пресных подземных вод и окружающей среде.

Отсутствует четкая координация работ, имеет место и слабое взаимодействие между Комитетом по водным ресурсам и РГП «Казводхоз» при планировании и реализации бюджетных инвестиционных проектов. Низкое качество разработанной проектно-сметной документации, использование устаревших технологий привели к несвоевременной реализации проектов и неэффективному использованию бюджетных средств.

Отмечается низкое освоение заемных средств Европейского Банка Реконструкции и Развития и Исламского банка развития под гарантию государства при реализации инвестиционных проектов, связанное с некачественным проектированием, длительным согласованием тендерных процедур, неблагоприятной ситуацией в связи с пандемией.

По итогам аудита, Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации Правительству, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитету по водным ресурсам, РГП «Казводхоз», а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований законодательства.

Для принятия процессуальных решений в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях направлено 8 материалов, в правоохранительные органы направлен 1 материал по факту некачественного проектирования ТОО «Казюжгипроводстройпроект» проекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район» (16 земляных каналов).