Экономика
Итоги аудита работы по обеспечению регионов водными ресурсами озвучили в Счеткоме

На заседании Счетного комитета подвели итоги государственного аудита эффективности реализации мер по обеспечению южного региона водными ресурсами, сообщает Kazpravda.kz.

Основываясь на национальных интересах и нормативно-правовой базе, Республика Казахстан играет активную роль в решении существующих вопросов в сфере использования и охраны трансграничных водных ресурсов. Государственные уполномоченные органы участвуют в разрешении существующих проблем с сопредельными странами на основе конструктивного диалога, в рамках двух и многосторонних механизмов сотрудничества, межгосударственных комиссий и рабочих групп.

Вместе с тем, наблюдается региональный недостаток воды, обусловленный зависимостью от поступающего объема воды трансграничных рек. Снижение обеспеченности водными ресурсами угрожают ростом регионального дефицита, с которым Казахстан может столкнуться в ближайшее время, отметили в Счеткоме.

Регулирование вопросов водных отношений по трансграничным рекам осуществляется на основании межправительственных соглашений. Основной проблемой недопоступления воды из трансграничных рек является несоблюдение лимитов по подаче необходимых объемов воды, в рамках заключенных соглашений с сопредельными государствами.

Ситуация усугубляется состоянием гидротехнических сооружений, низким уровнем внедрения водосберегающих технологий, применением технологически устаревших систем орошения и практически отсутствующей автоматизации гидротехнических сооружений в южном регионе, из-за которых потери воды достигают 40%.

Большие потери при транспортировке воды происходят в том числе по причине несовершенства примененных строительных технологий, например, в земляном русле происходит сильная фильтрация, а также испарение.

Из 5 880 водохозяйственных сооружений автоматизированы лишь 111 или 1,9%, из них реально функционируют только 35. Причинами низкого уровня автоматизации ГТС являются неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных объектов и отсутствие соответствующей инфраструктуры для обеспечения автоматизации (электропитание, каналы связи).

2 256 бесхозяйных самоизливающихся гидрогеологических скважин наносят невосполнимый ущерб естественным ресурсам пресных подземных вод и окружающей среде.

Отсутствует четкая координация работ, имеет место и слабое взаимодействие между Комитетом по водным ресурсам и РГП «Казводхоз» при планировании и реализации бюджетных инвестиционных проектов. Низкое качество разработанной проектно-сметной документации, использование устаревших технологий привели к несвоевременной реализации проектов и неэффективному использованию бюджетных средств.

Отмечается низкое освоение заемных средств Европейского Банка Реконструкции и Развития и Исламского банка развития под гарантию государства при реализации инвестиционных проектов, связанное с некачественным проектированием, длительным согласованием тендерных процедур, неблагоприятной ситуацией в связи с пандемией.

По итогам аудита, Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации Правительству, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитету по водным ресурсам, РГП «Казводхоз», а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований законодательства.

Для принятия процессуальных решений в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях направлено 8 материалов, в правоохранительные органы направлен 1 материал по факту некачественного проектирования ТОО «Казюжгипроводстройпроект» проекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район» (16 земляных каналов).

Популярное

Все
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Обман ради квартиры
Созвучие великих
Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов
«Слышащее государство»: путь к взаимопониманию
Зима не за горами
Добро не знает границ
Шаги к успеху
В столице прошло событие, которое действительно можно назвать главным событием и лета, и всего года. Ironman – это восхитительно. По уровню зависти, восторга и ненависти
Дороги портит и... ремонт
Коси, коса, пока роса
Тонкости народной дипломатии
Воды будет мало. Но вы держитесь
Совет приступает к работе
В приоритете рабочие места
Айболит в село спешит
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
Тайна письма Абая
Почему у трех врачей разный диагноз?
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Слова Абая звучат на венгерском
На ремонт и уголь деньги есть
Избиение девочки помощницей воспитателя попало на видео в детсаду Павлодара
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные
Почти в 2 раза подорожал проезд в автобусах Уральска за "наличку"
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве

Читайте также

Экономика
Почему ослаб тенге, объяснили в Нацбанке
Экономика
Годовая инфляция выросла до 15% в Казахстане
Правительство , Экономика
Премьер поручил госорганам эффективнее сдерживать инфляцию
Экономика
Сеять хлеб – дело благородное

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]