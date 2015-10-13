Итоги экспедиции «Ұлы дала елі» Свежий выпуск Валентина ФИРОНОВА

– Основной задачей экспедиции стала популяризация казахстанской модели общественного согласия и национального единства, – отметил он. – И очень важно, что в исследовательском процессе по изучению истории Казахстана активное участие приняли местные ученые, краеведы и аксакалы. Материала набралось столько, что по итогам этого уникального мероприятия планируется издать трехтомный дневник с письменными комментариями участников.

Экспедиция стартовала тремя группами из Астаны, Павлодара и Актау в день начала юбилейных торжеств, посвященных 550-летию Казахского ханства, 11 сентября, а финишировала в Таразе в дни завершающих праздничных мероприятий. Квинтэссенцией работы стала выставка Ассамблеи народа Казахстана «Тарих толқынындағы Ұлы дала» – «Великая степь в потоке истории».

Говоря о деталях экспедиции, спикер отметил, что исследовательские группы двигались из региона в регион по трем основным направлениям. Первое – по северной и центральной части, стартовав в Астане, проходило через Акмолинскую, Северо-Казах­станскую, Костанайскую и Карагандинскую области. Затем маршрут пролег по Жамбылской области через город Мерке в Тараз. Участники этой группы прошли также по знаковым историчес­ким местам Торгайского края, который считается историческим центром казахской степи. Побывали и в Улытау – знаковом месте для истории Казахского ханства.

Западное и южное направление экс­педиции началось в Актау и продолжилось по Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям. Исследователи посетили Мангистауский государственный историко-культурный заповедник, музей ссыльного поэта и мыслителя Тараса Шевченко и уникальные подземные мечети святых – Бекет-ата, Шопан-ата, Шакпак-ата, Кошкар-ата, Бекбауыл-ата.

Третий маршрут – восток – юго-восток – прошел по Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областям. В Павлодарской области исследователи посетили знаменитую местность Қалмаққырған, где казахи, отражая джунгарское нашествие, нанесли крупное поражение неприя­телю и отстояли свои исконные земли. Также участники экспедиции побывали в мавзолее Бухар-жырау, а затем в Экибастузском районе – на месте археологичес­ких раскопок мавзолея периода Золотой Орды.

В Восточном Казахстане они прошли по следам исследовательской группы Алихана Бокейханова, а в окрестностях Усть-Каменогор­ска посетили место археологических раскопок обсерватории каменного века «Ақ бауыр». Отдельная группа исследователей вышла из Алматы, двигаясь через города Каскелен, Кордай, Мерке, Кулан и Тараз. Кроме того, участники экспедиции встречались с населением регионов, рассказывали им о реализации четвертого направления Плана нации «100 конкретных шагов» – «Идентичность и единство».

Беседы проводились по темам, касающимся истоков государственности Казахстана и истории Казахского ханства. С интересом казахстанцы встречали и лекции-презентации – «Казахстанская модель общественного согласия и национального единства Н. А. Назарбаева», акции «Теңдессіз сый», предусматривающие дарение книг библиотекам, музеям в городах и аулах по пути следования экспедиции.

По словам Нурбека Шаяхметова, в рамках историко-культурной экспедиции «Ұлы Дала Елі» удалось реализовать все концептуальные основы и миссии этого проекта. Первая миссия – патриотическая – заключалась в пропаганде любви к Отчизне, гордости за родную страну, имеющую богатую историю и консолидирующие духовные ценности.

Второй миссией экспедиции стала научная работа. Ученые исследовали памятники не только периода становления казахской государственности, но и истории Великой степи с древних времен и до наших дней. Большое научно-познавательное значение имели также встречи и конференции, посвященные историко-культурному наследию Казахстана.

Как было отмечено, экспедиция по четырем направлениям прошла около 30 тыс. км, побывав в самых отдаленных регионах Казахстана. Проект получил широкую поддержку со стороны общественности, научной интеллигенции, представителей этнокультурных объединений и молодежи. На портале АНК активно функ­ционировала карта, где были отражены прямые репортажи с мест основных стоянок, ролики, отражающие интересные встречи и открытия. В электронных и печатных СМИ об экспедиции вышло более четырехсот публикаций. А писать, действительно, было о чем – участники провели свыше 350 мероприятий. И не случайно сейчас, по завершении работы, проект «Ұлы Дала Елі» называют общенародным.

По пути следования экспедиция оказывала благотворительную помощь детским домам и домам престарелых. Интересными и познавательными стали встречи в кадетском корпусе Кокшетау, с победителями республиканского конкурса «Мың бала». Радостным моментом было вручение грантов от меценатов Карагандинской области победителям детских конкурсов и ребятам из малообеспеченных семей. Кроме того, в рамках акции «Бесценный дар» сельские библиотеки получили уникальные книги.

Если говорить о незабываемых моментах, то нельзя не сказать и о случае, который достоин развернутого рассказа. Члены экс­педиции на одном из отрезков пути поистине стали спасательной командой, вызволив из беды мать с годовалым ребенком, попавших в автокатастрофу. Из-за дождя водитель не справился с управлением, и машина на 10 метров отлетела на обочину дороги. К счастью, все остались живы, да и дорожный патруль вовремя подоспел.

Примечательно и то, что за месяц своей исследовательско-просветительской работы экспедиция встречала доброжелательное отношение. Всегда готовы были прийти на помощь им и местные жители, и чабаны отдаленных регионов. Нередко именно они рассказывали и указывали место нахождения стоянок, которые еще не известны науке.

Участниками уникального марш­рута стали более 50 тыс. человек, в числе которых находилось свыше ста авторитетных ученых и историков-обществоведов. Нелишним здесь будет сказать и о том, что к 550-летию Казахского ханства авторским коллективом ассамблеи подготовлено специальное научное исследование, в котором наглядно представлены материалы с мест исторических событий, отражающих становление государственности Казахстана.

Как подчеркнул Нурбек Шаяхметов, одной из основных целей стала пропаганда казахстанской модели общественного согласия. Проект показал, что история нашего народа – это объединяющий, консолидирующий фактор. Общество не может существовать без духовных ценностей и культурного наследия. И в этом участники экспедиции убедились воочию.

Ученый считает, что по отношению к культурному наследию нужен комплексный подход. Поэтому одним из приоритетов экспедиции стало внимание к тем историческим памятникам, которые или не исследуются, или исследуются мало, но при этом имеют историческую ценность. Важным итогом экспедиции станет выработка рекомендаций по изучению культурного и исторического наследия, которые будут переданы в Правительство и местные органы власти.

Экспедиция, ставшая широкомасштабной социальной акцией, была организована Ассамблеей народа Казахстана при поддержке министерств культуры и спорта, образования и науки, по инвестициям и развитию, РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, акимов областей и городов Астаны и Алматы.



