​Итоги ЕНТ и наследие ЭКСПО

поддержка желающим учиться

По словам министра образования и науки Ерлана Сагадиева, все индикаторы и показатели госпрограммы выполняются. Дошкольным образованием охвачены 93% детей в возрасте от 3 до 6 лет. Причем бизнес активно участвует в расширении сети дошкольных организаций. В 25 городах и 6 районах автоматизирована выдача направлений в детсады. До конца года все облас­ти перейдут на такую систему.

В сфере среднего образования продолжается переход на программы обновленного содержания. С прошлого года 1, 2, 5, 7-е классы обучаются по новым учебникам, с сентября к ним добавятся 3, 6, 8-е классы. За доставку книг в регионы отвечают акиматы. Но, как сообщил министр, Астана и некоторые районы Западно-Казахстанской и Туркестанской областей еще не заключили договоры с транс­портной компанией, в связи с чем есть риск несвоевременной доставки учебников.

– До конца года 75% детей будет охвачено обновленным содержанием образования. Около 150 тысяч учителей обучены по новым программам, в нынешнем году еще 73 тысячи проходят обучение, – отметил Ерлан Сагадиев, добавив, что согласно поручению Главы государства им повышена зарплата на 30%.

Утвержден норматив подушевого финансирования, которое с 1 сентября вводится в 74 государственных и 11 частных школах Астаны. Данная работа начата в Шымкенте. Однако для полного решения проблемы трехсменных (118) и аварийных (44) школ необходимо внедрить подушевое финансирование во всех городах республики, привлечь частные компании к строительству школ.

В одной Астане требуется ежегодно 15 новых школ, так как только за прошлый год сюда переехали около 80 тыс. человек, из них 17 тыс. – дети.

В области профессионально-технического образования, продолжил глава МОН, полностью обновлены государственные образовательные стандарты и по всем специальностям разработаны 245 модульных прог­рамм. Колледжам предоставлена возможность изменять их содержание до 50% по требованию работодателей и до 80% при дуальном обучении.

Поэтапно осуществляется переход на новые образовательные программы по международному требованию, в том числе стандартов WorldSkills. Разработан проект «Дорожной карты по обеспечению доступности системы ТиПО для лиц с особыми образовательными потребностями».

В высшем и послевузовском образовании работа направлена на подготовку конкурентоспособных кадров, интеграцию образования, науки и инноваций. Путем открытого конкурса уже назначены 19 ректоров государственных вузов. В рейтинге лучших университетов мира

QS WUR 2018 года отмечены 10 казахстанских.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив увеличен госзаказ на 20 тыс. мест. На 2018⁄19 учебный год он составил 66,3 тыс. мест. До 2022-го планируется подготовить 75 тыс. мест в студенческих общежитиях. Акиматы уже подтвердили наличие 140 земельных участков.

– Доля затрат на опытно-конструкторские разработки в общем объеме финансирования НИОКР составила около 25% при плане 22%. Это свидетельствует об интенсивном переходе науки к прикладным задачам. Свыше тысячи научных проектов сегодня реализуется по грантовому, а 92 программы – по программно-целевому финансированию. Доля расходов бизнеса на НИОКР превышает 32%, такого прежде не наблюдалось, – резюмировал Ерлан Сагадиев.

Заслушав также доклады акимов Алматинской, Павлодарской и Мангистауской областей, Бакытжан Сагинтаев отметил, что государством оказывается широкая поддержка всем желаю­щим учиться.

По поручению Главы государства реализуется проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», в рамках которого госзаказ в прошлом году был увеличен с 75 тыс. до 100 тыс. мест. Вместе с тем остается низким профориентационный охват молодежи от 14 до 24 лет: 17% – в Алматинской, 13% – в Туркестанской, чуть более 14% – в Северо-Казахстанской и Жамбылской областях. А недостаточная профориентационная и воспитательная работа приводит к незанятости молодежи, росту ее социальной изолированности.

В связи с этим Министерству образования и науки совместно с акимами и НПП «Атамекен» поручено принять системные меры по охвату незанятой молодежи профессиональным образованием, краткосрочным обучением, неформальным и дополнительным образованием.

А поскольку получаемые в вузах и колледжах специальности не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики, особенно в цифровой сфере, МОН РК совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, акимами рекомендовано продолжить совместную работу по совершенствованию образовательных программ с учетом реальных кадровых потребностей.

Также Премьер-министр поручил наладить обратную связь с населением, проводить своевре­менную разъяснительную работу по нововведениям, затрагивающим интересы большинства школьников, учителей и родителей.

Необходимо создать более эффективные инструменты обратной связи, в том числе по мониторингу исполнения показателей госпрограммы. Конт­роль над этой работой возложен на заместителя Премьер-ми­нистра Ерболата Досаева.

Результаты тестирования

Об итогах Единого национального тестирования также докладывал Ерлан Сагадиев. Как отметил глава МОН, в нынешнем году ЕНТ проведено в 15-й раз. Всего с 2004 года в нем приняли участие 1,775 млн выпускников, или 80% от их общего количества.

– До прошлого года ЕНТ выполняло две функции: выпускного экзамена как итога обучения в школе и вступительного экзамена в вуз. Данный формат был изменен. Итоговая аттестация или выпускной экзамен теперь проводится в школах, а ЕНТ стало только вступительным экзаменом для отбора в вузы, – напомнил Ерлан Сагадиев.

Присвоение знака «Алтын белгi» осуществляется самой школой, в текущем году его обладателями стали свыше 6 800 человек. Новшеством также являются выдача каждому выпускнику вместе с сертификатом ЕНТ информационного листа со всей нужной для него информацией и возможность не участвовавшим в ЕНТ по уважительной причине выпускникам сдачи в следующем потоке либо в рамках комплекс­ного тестирования.

Заявления на участие в ЕНТ подали свыше 100 тыс. человек, 98 тыс. из них прошли тестирование. Из них 75% – на казахском и 25% – на русском языке. Соответственно, решением комиссии 75% грантов выделено для обу­чения на казахском и 25% – на русском языке.

По результатам средний балл составил 83 против 80,5 в прошлом году. Преодолели пороговый уровень 84 тыс. выпускников. Самый высокий балл набрала жительница Алматы Шиара Кудайбергенова (140 баллов).

Также в ЕНТ принял участие 51 выпускник с особыми образовательными потребностями. Им были предоставлены отдельные аудитории, помощники, а также специалисты, владеющие жестовым языком.

Министр сообщил, что в ЕНТ было использовано около 30 тыс. тестовых заданий. Поступило 243 апелляционных заявления, из которых 101 удовлетворено. В ходе тестирования изъято свыше 82 тыс. запрещенных предметов, в том числе более 54 тыс. смартфонов, роутеров, модемов, остальное – бумажные шпаргалки. 90% из 1 200 аудиторий были оснащены онлайн-трансляцией, а также «глушилками» и металлоискателями.

– Что касается комплексного тес­тирования, то оно проводилось с 14 по 18 июля на базе 48 вузов. Заявления подали более 45 тыс. человек, фактически приняли участие 42 700, пороговый уровень преодолели 56,4%, – доложил министр.

Результаты конкурса по присуж­дению грантов уже опубликованы в СМИ. До конца месяца будет распределено около 2 700 грантов за счет средств местных исполнительных органов. Те, кто не сдал ЕНТ и КТ и не преодолел пороговый уровень, смогут пройти повторное тестирование с 15 по 19 августа.

В завершение министр образования и науки озвучил предложения педагогической общественности и родителей по совершенствованию процесса тестирования. Так, рассматривается вопрос объединения ЕНТ и КТ, освобождения от организации ЕНТ учителей школ, отмены проведения пробного тестирования в школах, присуж­дения грантов без привязки к языку обучения. Как отметил Ерлан Сагадиев, эти предложения будут всесторонне обсуждены на авгус­товском совещании.

Подводя итоги, Премьер-министр подчеркнул, что в целом ЕНТ в текущем году прошло без сбоев. Большая работа проведена Министерством образования и науки и акиматами. Бакытжан Сагинтаев поручил Ерлану Сагадиеву на таком же высоком уровне провести повторное тестирование в августе. Также поручено особое внимание уделить озвученным предложениям педагогической общественности и родителей, пересмотреть подготовку к тестированию в следующем учебном году.

Тепловые насосы и экономичные котлы

Большой интерес журналистов вызвала тема освоения в Казахстане новых технологий, представленных в международных павильонах ЭКСПО-2017.

– На текущий момент отобрано 115 технологий для внедрения, 102 – акиматами и 13 – компаниями. Уже внедрены 16, они позволят снизить использование традиционного топлива, улучшить городскую и окружаю­щую среду за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу. До конца года будут внедрены еще 20, – сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

В сфере нефти и газа определены 9 перспективных технологий из России, США, Китая и Финляндии. По направлению «Электроэнергетика» – 72, из них акиматами выбраны 63, по девяти работа продолжается в АО «НАК «Казатомпром», «ЭмбаМунайГаз», «КазТрансОйл» и «KEGOC».

Кроме того, в ближайшие 3 года будут внедрены 3 технологии в сфере добычи, обогащения и переработки каменного топлива. Также отобрана для последующего освоения 31 технология в сфере очистки бытовых и промышленных стоков, контроля качества воздуха и управления отходами.

К примеру, акиматом Актюбинской области внедрены 6 технологий. Это немецкие ветровые электростанции стоимостью 100 млн тенге каждая в крес­тьянском хозяйстве «Зару» и ТОО «Жел Энерго»; редукторы и детандеры для нефтегазовой отрасли General Electric International Inc; китайская технология гидравлического разрыва пласта и одновременной пескоструйной перфорации на скважинах подсолевого комплекса стоимостью 1,5 млрд тенге.

С внедрением в Костанайской области немецкой технологии «Котельное оборудование Vissmann» улучшилось качество теплоснабжения, увеличилась производительность тепловой энергии. А в Наурзумском и Денисовском районах региона установлены гибридные ветро-солнечные электростанции.

Котлы длительного горения (Германия) в учреждениях образования Павлодарской и Северо-Казахстанской областей позволяют снижать расходы топлива в полтора-два раза, они в 8 раз чище в сравнении с обычными.

Кроме того, в 2018 году акима­том Северо-Казахстанской области внедрена польская технология «Установка котлов на биомассе». Ее преимущества – отсутствие золошлаков и вредных выбросов в атмосферу, а также двукратная экономия.

Отдельно Канат Бозумбаев доложил о внедрении отечественных технологий. Проект ученого Алтая Алимгазина «Тепловой насос марки СН-62» пригодился в Аулиекольском районе Костанайской области для прямого нагрева воды за счет солнечной энергии. Кроме того, данная технология будет внедряться в 2018 году акиматами Павлодарской и Алматинской областей.

Ветровая роторная турбина Болотова мощностью 5 кВт в час установлена на территории частного предприятия «Эко парк» также в Костанайской области.

Проект ученой Альмиры Жилкашиновой «Бесплотинная эффективная мини-ГЭС мощностью 500 кВт» включен в перечень проектов, планируемых для внедрения в Риддере на реке Кедровка. «Гелиокотельные с использованием гелиоколлекторов» ученого Дияза Байсеитова планирует взять на вооружение АО «НАК «Казатомпром». Предполагаемый экономический эффект составит около 6 млн тенге в год.

Отметив активную работу акима­тов Павлодарской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской облас­тей по внедрению технологий ЭКСПО, глава Минэнерго просил реализовать запланированные проекты в срок, активизировать работу по дальнейшему изучению, отбору и внедрению технологий согласно разработанным «дорожным картам», а также выя­вить и устранить все барьеры.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев счел нужным в связи с этим добавить, что проведение выставки стимулировало активное сотрудничество и интеграцию вузов, научных организаций с производством для решения конкретных проблем в разных отраслях экономики. В настоящее время в результате подписанных с зарубежными партнерами договоров и меморандумов реализуются 14 проектов и программ, 12 из них – вузами. Это, в частности, строительство Дворца школьников с уникальным центром IT-технологий в Петропавловске и создание в регионах 7 детских технопарков и 12 бизнес-инкубаторов.

Премьер-министр в свою очередь констатировал: внедрено 16 проектов, до конца года запланировано внедрение 20 и еще 99 находятся в стадии реализации.

– Как видим, результаты неплохие, однако останавливаться на достигнутом не следует. Еще не во всех областях ведется работа на одинаковом уровне. Где-то она идет с опережением, а кое-где ее вообще не видно, – сказал Премьер-министр.

В связи с этим акиматам облас­тей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также национальным управляющим холдингам и компаниям поручено максимально активизировать работу по внедрению передовых технологий. Проекты, запланированные к вводу в текущем году, должны быть обязательно завершены. Контроль над исполнением данного поручения возложен на первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина.