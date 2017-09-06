Итоги ЕНТ способствуют "утечке мозгов" за рубеж – депутат

Общество
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Жания Уранкаева
Депутаты Мажилиса потребовали от Министерства образования и науки РК ввести альтернативу ЕНТ для молодых специалистов, которые вынуждены уезжать за рубеж, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

С официальным запросом на имя министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева выступила депутат Дания Еспаева. 

"Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие. По данным СМИ, только в нынешнем году отказались от ЕНТ и отправились учиться по зарубежным грантам 40 тысяч выпускников Казахстана – это около 30 процентов. Можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует "утечку мозгов" из нашей страны", – сказала она, зачитывая депутатский запрос. 

По ее словам, российские, европейские и китайские университеты отбирают точно не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ. Депутат отметила, что многие молодые специалисты в Казахстан уже не возвращаются.

"Депутатская фракция "Акжол" полагает необходимым абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения грантов на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Рассмотреть возможность введения на выбор абитуриентов, помимо ЕНТ, альтернативных вариантов вступления в вузы через систему вступительных экзаменов. Разработать программу предотвращения "утечки мозгов" и возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов", – добавила она. 

Политика по распределению государственных грантов возмутила и депутата Абдиманапа Бектурганова. 

"Со стороны общества вызвало негодование распределение грантов, выделенных выпускникам текущего года. Ответственные сотрудники Министерства образования и науки заявили, что в текущем году при распределении грантов обладатели "Алтын белгi" не будут иметь приоритетного права, а будут распределяться гранты тем, кто набрал высокие баллы по результатам ЕНТ. А по сути гранты распределялись с учетом приоритетного права обладателей "Алтын белгi" в соответствии с действующим законом об образовании и правилом присуждения образовательного гранта", – возмутился мажилисмен. 

По мнению депутата, членам Правительства необходимо выяснить, правомерно ли поступили члены конкурсной комиссии по распределению грантов и как обстоят дела у тех абитуриентов, которые были исключены из одного вуза и перераспределены в другие регионы.

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