​Итоги и перспективы

609
Полина Федорова

В своем выступлении глава ведомства подробно остановился на итогах Международной специализированной выставки «ЭКСПО­-2017», одного из основных мероприятий прошлого года, в котором страны Евросоюза приняли самое активное участие. Министр рассказал европейским дипломатам о предстоящей деятельности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), Международного центра «Энергия будущего» и Международного парка IT-стартапов. Учитывая наличие значительного потенциала для взаимодействия с зарубежными официальными и деловыми кругами, Кайрат Абдрахманов призвал европейских партнеров к сотрудничеству на этих новых площадках.

Участники встречи обсудили итоги председательства Казах­стана в Совете Безопасности ООН. В числе других внешнеполитичес­ких достижений страны за прошедший период были отмечены продолжающиеся переговоры по урегулированию сирийского кризиса в рамках Астанинского процесса и открытие Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

В качестве приоритетных направлений внешнеполитической деятельности на 2018 год министр обозначил достойное завершение членства страны в СБ ООН, организацию в Казахстане встреч на высшем уровне в различных многосторонних форматах, включая саммит глав прикаспийских государств, обеспечение участия зарубежных партнеров в праздновании 20-летия Астаны, а также проведение 6-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Евросоюз был и остается крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана – в 2017 году товарооборот между Казахстаном и ЕС вырос на 6 млрд долларов, превысив 30 млрд долларов. Были подчеркнуты заинтересованность Казахстана в диверсификации торговли с Европейским союзом и необходимость поиска возможных путей расширения несырьевого экспорта из Казахстана в страны Европы.

Одними из значимых результатов плодотворного взаимодействия стали заключение в 2015 году Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между РК и ЕС, начало его частичного применения с мая 2016 года, а также хорошие темпы ратификации документа государствами – членами ЕС (ратифицирован 21 из 28 государств – членов ЕС) и одобрение Европейским парламентом.

В свете Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» министр призвал представителей европейских стран активнее использовать имеющиеся возможности в наиболее перспективных отраслях, таких как модернизация, цифровизация, внедрение инновационных технологий и улучшение бизнес-климата, и работать над привлечением заинтересованных компаний ЕС в Казахстан.

Другой приоритетной задачей в развитии сотрудничества с Евросоюзом было обозначено облегчение визового режима, для достижения которого Казахстан и Европейский союз проводят активные консультации, способствующие значительному продвижению в решении этого вопроса.

Участники встречи приветствовали начавшийся процесс обновления Стратегии Европейского союза по Центральной Азии, который планируется завершить в 2019 году. Кайрат Абдрахманов подчеркнул готовность Казахстана активно подключиться к этой работе. Среди приоритетных областей при этом казахстанской стороной были отмечены развитие малого и среднего бизнеса, транспортно-логистической инфраструктуры, повышение энергоэффективности, охрана окружающей среды, образование и другие.

