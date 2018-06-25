Итоги и перспективы

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым и в режиме видео­конференцсвязи провел заседание Совета банка. Стороны обсудили текущие и перспективные направления деятельности банка.

Участники стран – членов ЕАБР рассмотрели основные финансовые результаты деятельности банка и дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами. Кроме того, внимание было уделено реализации совместных интеграционных проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособности. Также рассмотрена Стратегия банка на 2018–2022 годы. Совет продлил полномочия представителя Рес­публики Казахстан в Совете банка Бакытжана Сагинтаева в должности председателя Совета ЕАБР.

Евразийский банк развития учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года. Инициатива его создания принадлежит президентам Казахстана и России. Банк является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Крупнейшими странами операций являются Казахстан, Россия и Беларусь.