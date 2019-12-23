​Итоги и планы

В заседании принял участие председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин. В ходе мероприятия были подведены итоги работы в 2019 году по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева».
– Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставят задачу по улучшению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Ее решение зависит и от качественного исполнения Плана нации «100 конкретных шагов», – отметил Аскар Мамин.
На сегодня из 100 шагов исполнены и сняты с контроля 59, еще 3 реализуются в рамках программы «Рухани жаңғыру» и контролируются Национальной комиссией по модернизации общественного сознания.
О ходе реализации остальных 38 шагов доложили министр национальной экономики Руслан Даленов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, министр здравоохранения Елжан Биртанов и другие ответственные лица.
Особое внимание обращено на необходимость повышения темпов реализации шагов по привлечению стратегических инвесторов в туристическую сферу, привлечению единого оператора для содержания и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечению ТНК в перерабатывающий сектор для обеспечения выхода на мировые рынки, развитию частной медицины.
Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации.