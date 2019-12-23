​Итоги и планы

В заседании принял участие председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин. В ходе мероприятия были подведены итоги работы в 2019 году по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­».

– Первый Президент – Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­ и Глава государства Касым-Жомарт Токаев ставят задачу по улучшению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Ее решение зависит и от качественного исполнения Плана нации «100 конкретных шагов», – отметил Аскар Мамин.

На сегодня из 100 шагов исполнены и сняты с контроля 59, еще 3 реализуются в рамках программы «Рухани жаңғыру» и контролируются Национальной комиссией по модернизации общественного сознания.

О ходе реализации остальных 38 шагов доложили министр нацио­нальной экономики Руслан Даленов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, министр здравоохранения Елжан Биртанов и другие ответственные лица.

Особое внимание обращено на необходимость повышения темпов реализации шагов по привлечению стратегических инвесторов в туристическую сферу, привлечению единого оператора для содержания и развития дорожно-транс­портной инфраструктуры, привлечению ТНК в перерабатывающий сектор для обеспечения выхода на мировые рынки, развитию частной медицины.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации.