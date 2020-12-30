Итоги и задачи

Как отметил сенатор Бакыт­жан Жумагулов, поправками уточняется понятие «дистанционное обучение» и определяется порядок его проведения.

Также вносятся отдельные нормы, обеспечивающие подготовку учебников, в том числе создающие эффективную систему мониторинга их качества и усиливающие ответственность авторов.

Кроме того, в ходе работы над документом депутатами внесены поправки, направленные на размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование детей, в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Внесены нормы, направленные на распространение в государственных внешкольных организациях дополнительного образования и колледжах процедуры организации питания, применяемой в государственных школах, детсадах. Определены компетенции уполномоченного органа по утверждению перечня предметов и веществ, запрещенных к вносу или ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях.

Вместе с тем предусмотрена замена процедуры нострификации документов на признание документов об образовании, что позволит признавать полученное зарубежное образование и квалификацию без установления эквивалентности диплома.

Между тем в ходе обсуждения проекта закона депутат Сената Мурат Бахтиярулы предложил разделить Министерство образования и науки на Министерство образования и Министерство высшего образования и науки.

По его словам, система среднего образования очень сложна и требует отдельных административных подходов.

– Министерство образования и науки занимается всеми проб­лемами системы непрерывного образования – от детского сада до послевузовского образования. Это очень большая нагрузка. Охватывает половину населения страны. Такой нагрузки нет ни в одном другом минис­терстве. Поэтому я думаю, пора создать на базе Министерства образования и науки два министерства: Министерство образования и Министерство высшего образования и науки без увеличения штатной численности, – отметил сенатор.

Также, по его мнению, ректоры вузов должны назначаться максимум на 2 срока.

– В стране есть люди, которые десятилетиями работают ректорами. Я не думаю, что это правильно в рыночную эпоху­. Нам необходимо внедрить принцип, согласно которому ректоров в вуз назначают не менее чем на 4 года, и чтобы они не могли занимать должности ректора более двух сроков, – сказал сенатор.

Согласно повестке, сенаторы рассмотрели и ратифицировали Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Согласно документу, Казахстан оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновного в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

Как известно, в 2003 году Казахстан ввел мораторий на смертную казнь. В связи с чем, как отметил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, вопрос отмены смертной казни имеет не только юридическое, но и морально-этическое измерение.

– Учитывая чувствительность данного вопроса в соответствии с регламентом Правительства, были осуществлены все необходимые процедуры согласования с учетом изучения мнения казахстанского общества, – сказал глава МИД.

Итак, разъясняя нормы пунк­та 2 статьи 15 Основного закона, определяющие круг преступных деяний, за которые может быть предусмотрено наказание в виде смертной казни, Конституционный совет отметил, что они носят ограничительный характер.

– То есть законодатель при установлении смертной казни за то или иное преступление не вправе выйти за пределы, очерченные нормой Конституции. В то же время Конституционным советом за преступления, перечисленные в пункте 2 статьи 15 Конституции РК, могут быть установлены и иные, кроме смертной казни, наказания. Из этого следует, что действующая Конституция не препятствует дальнейшему ограничению сферы применения исключительной меры наказания или полному отказу от нее. Для этого достаточно внести соответствующие коррективы в уголовное законодательство. 15 декабря т. г. эта позиция подтверждена Конституционным советом в ответ на обращение Президента РК – Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола, – пояснил Мухтар Тлеуберди.

На пленарном заседании сенаторы также приняли поправки по вопросам ветеринарии, согласно которым вводится электронный ветеринарный паспорт в базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных. При этом разрешается использование фото и видеоаппаратуры для контроля государственных ветеринарно-санитарных инс­пекторов. Это позволит снизить коррупционные правонарушения в этой сфере.

Далее депутатами Сената был принят новый законопроект по вопросам хлопковой отрасли и о признании утратившим силу Закона «О развитии хлопковой отрасли».

По мнению сенаторов, действующий закон включает в себя излишние регуляторные нормы, которые снижают приток иностранных инвестиций, и финансовые организации прак­тически не кредитуют данную отрасль. Новым законопроектом отменяются излишние административные барьеры. Это, в свою очередь, позволит улучшить инвестиционный климат отрасли, увеличить посевы хлопчатника, повысит качество хлопка и экс­портную выручку казахстанских компаний.

В ходе заседания сенаторы приняли еще законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности».

Документ способствует повышению качества оказания охранных услуг. В частности, будет проводиться лицензионный отбор охранных организаций для обеспечения надежной охраны стратегических, особо важных объектов и объектов, уязвимых в террористическом отношении. Такое требование соответствует международным стандартам по охране объектов и повысит безопасность граждан.

Подводя итоги работы Сената за год, Маулен Ашимбаев подробно рассказал о законо­творческой работе.

– В течение года Парламент провел большую работу по законодательному обеспечению реформ Главы государства и стратегической политики страны. В этом году Парламентом было принято 110 законов. Около 30 из них были инициированы депутатами, – сказал председатель Сената.

Сенаторы приняли большой пакет законов по восстановлению экономики, поддержке бизнеса и обеспечению социальной защиты граждан. За прошедший год также был принят ряд документов, предусмат­ривающий укрепление демократических процессов, защиту прав человека и охрану окружающей среды.

– Основным приоритетом нашей работы является развитие экономики страны и повышение благосостояния граждан. Вместе с тем особое внимание уделено вопросам развития села, поддержки малого, среднего бизнеса и продвижению национальных ценностей. В нынешнем году на нескольких парламентских слушаниях, организованных Сенатом, всесторонне обсуждалась работа по этим направлениям, – отметил спикер Сената.

В конце выступления Маулен Ашимбаев поблагодарил сенаторов за проделанную работу и сказал, что в предстоящий период депутатскому корпусу предстоит серьезная работа по дальнейшей реализации политических и социально-экономических реформ Главы государства.