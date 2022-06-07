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Итоги на основе наблюдений
Илья Русланов

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин провел по итогам проведения референдума брифинг в Информационном центре содействия международным наблюдателям.

По словам Чжан Мина, референдум по внесению поправок в Конституцию РК соответствовал требованиям законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам.

С 3 по 5 июня 2022 года миссия ШОС по приглашению Министерства иностранных дел РК провела наблюдение на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию РК. В составе миссии было аккредитовано 17 наблюдателей, представителей законодательных и исполнительных органов государств – членов ШОС, а также должностных лиц секретариата ШОС и исполнительного комитета ШОС.

Члены миссии провели встречу с представителями ЦКР РК, членами миссии наблюдателей иностранных государственных и международных организаций и подробно ознакомились с проводимой работой по подготовке и проведению референдума, наблюдали за голосованием в городе Нур-Султане.

Миссия подвела свои итоги также на основе наблюдений на местах, широкого обмена мнениями с членами комиссий референдума и общественными наблюдателями, а также собранных фактических материалов.

– Референдум соответствовал требованиям законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушений, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным. Мы выражаем благодарность Министерству иностранных дел РК и Центральной комиссии референдума за оказанное содействие по привлечению наблюдателей ШОС к наблюдению за референдумом, – резюмировал Чжан Мин.

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