Итоги операции «Мигрант»

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Нарушений выявлено много. К административной ответственности привлечено более 800 человек, из которых 542 – граждане других государств. В приемники-распределители водворено 286 иностранцев без документов. В отношении 263 нарушителей вынесены предупреждения об административной ответственности, на 226 наложен административный штраф. 28 иностранцев по решению судов выдворены за пределы Казахстана.
К административной ответственности за нарушение правил пребывания в Казахстане привлечены 223 иностранных гражданина и лиц без гражданства. 45 казахстанцев оштрафованы за регистрацию в своем жилье приезжих, которые на самом деле там не проживают. 31 человек привлечен к ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.
В ходе ОПМ «Мигрант» полицейские выявили также 2 случая незаконного пересечения государственной границы РК и 3 факта организации миграции в обход существующих правил. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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