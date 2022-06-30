Итоги первой национальной онлайн-ярмарки вакансий подвели в Казахстане

Более 4 тыс. откликов на предложенные вакантные места получили работодатели в ходе проведения первой общереспубликанской национальной ярмарки вакансий для молодежи, в которой приняли участие порядка 1,4 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В ярмарке, прошедшей с 27 по 29 июня, приняли участие 23 крупных казахстанских работодателя, которые разместили на портале Enbek.kz 1 320 вакансий по более чем 50 профессиям, большая часть из которых относится к техническим специальностям.

Среди работодателей, принявших участие в мероприятии, можно отметить предприятия, входящие в Евразийскую группу (ERG) и Республиканскую ассоциацию горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, компанию Kaspi.kz, АО “Народный банк Казахстана”, ТОО СП “КАТКО”, ТОО “Ernst & Young Kazakhstan”, ТОО “Eurasia Group Kazakhstan”, ТОО “Magnum Cash & Carry”, ТОО “Первое кредитное бюро” и другие.

Стоит отметить, что более половины всех представленных рабочих мест (782) предполагали необходимость наличия у соискателей того или иного среднего специального образования, а потребность в специалистах с высшим образованием составила 386 вакантных мест. Кроме того, работодатели разместили 162 вакансии, для которых достаточно только школьного образования.

Наиболее востребованными вакантными местами среди соискателей стали “специалист по кадровому администрированию”, “слесарь по КИПиА”, “техник-технолог (стажёр)”, “офис-менеджер”, “лаборант по контролю технологического процесса” и другие.

В начале ярмарки вакансий для молодых специалистов, которые начинают свою трудовую деятельность, был проведен мастер-класс на тему “Эффективный поиск работы”, в ходе которого им рассказали, как правильно оформлять резюме, как вести себя во время прохождения интервью с работодателями, на какие моменты нужно обращать внимание.

В течение трех дней HR-менеджеры организаций в прямом эфире на Youtube проводили презентации своих компаний, рассказывая об условиях работы, открытых вакансиях, особенностях трудоустройства и многое другое. Также было проведено 110 онлайн-собеседований с соискателями.

Напомним, данное мероприятие было проведено в Казахстане впервые, с целью трудоустройства молодых специалистов. В дальнейшем запланировано проведение подобных ярмарок для различных групп населения на ежемесячной основе.