Итоги подведены, задачи определены, необходимо работать

Расширенные заседания правительства Республики Казахстан с участием главы государства стали традиционными. На прошедшем заседании были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год.

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Как известно, в прошлом году президент поручил правительству увеличить рост экономики страны до 450 миллиардов долларов к 2029 году с ежегодным ростом ВВП не менее 6%. У нас этот показатель остается на уровне 4%.

Основная причина этого – тарифные конфликты и санкционное противостояние. В условиях сложившейся геополитической ситуации эти тенденции будут продолжаться. Поэтому президент страны поручил правительству реализовать конкретные меры по предотвращению стагнации экономики и обеспечению ее устойчивого развития.

О каких мерах идет речь?

Во-первых, диверсификация экономики. Мир переходит на новый технологический уклaд, основанный на тотальной цифровизации. Мы должны быть к этому готовыми. Развитие искусственного интеллекта становится фундаментальным фактором стабилизации экономики.

Во-вторых, остается актуальным вопрос привлечения инвестиций в национальную экономику. Если мы хотим перейти на новый уровень инфраструктурного развития, то необходимо реализовывать новые крупные инвестиционные проекты с Китаем, Россией, США, странами Евросоюза, Ближнего Востока, Азии.

В-третьих, необходимо наладить деловой климат и перейти на новый уровень сотрудничества с нашими ближайшими соседями – странами Центральной Азии и ЕАЭС. Казахстан должен усиливать свои конкурентные преимущества в Центрально-Азиатском регионе.

Мы понимаем, что все эти реформы реализуются конкретными людьми. Поэтому глава государства особо отметил ответственность государственного аппарата, руководителей государственных органов, акимов областей и городов за выполнение поставленных задач. Государственные служащие должны обладать высокой квалификацией и профессионализмом, брать на себя ответственность в трудных ситуациях.

Итоги подведены, задачи обозначены, необходимо только работать.