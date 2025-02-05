Итоги подведены, задачи определены, необходимо работать

Статьи
17
Ерболат Саурыков, депутат Мажилиса Парламента РК

Расширенные заседания правительства Республики Казахстан с участием главы государства стали традиционными. На прошедшем заседании были подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год.

Фото: Акорда

Как известно, в прошлом году президент поручил правительству увеличить рост экономики страны до 450 миллиардов долларов к 2029 году с ежегодным ростом ВВП не менее 6%. У нас этот показатель остается на уровне 4%.

Основная причина этого – тарифные конфликты и санкционное противостояние. В условиях сложившейся геополитической ситуации эти тенденции будут продолжаться. Поэтому президент страны поручил правительству реализовать конкретные меры по предотвращению стагнации экономики и обеспечению ее устойчивого развития.

О каких мерах идет речь?

Во-первых, диверсификация экономики. Мир переходит на новый технологический уклaд, основанный на тотальной цифровизации. Мы должны быть к этому готовыми. Развитие искусственного интеллекта становится фундаментальным фактором стабилизации экономики.

Во-вторых, остается актуальным вопрос привлечения инвестиций в национальную экономику. Если мы хотим перейти на новый уровень инфраструктурного развития, то необходимо реализовывать новые крупные инвестиционные проекты с Китаем, Россией, США, странами Евросоюза, Ближнего Востока, Азии.

В-третьих, необходимо наладить деловой климат и перейти на новый уровень сотрудничества с нашими ближайшими соседями – странами Центральной Азии и ЕАЭС. Казахстан должен усиливать свои конкурентные преимущества в Центрально-Азиатском регионе.

Мы понимаем, что все эти реформы реализуются конкретными людьми. Поэтому глава государства особо отметил ответственность государственного аппарата, руководителей государственных органов, акимов областей и городов за выполнение поставленных задач. Государственные служащие должны обладать высокой квалификацией и профессионализмом, брать на себя ответственность в трудных ситуациях.

Итоги подведены, задачи обозначены, необходимо только работать.

Популярное

Все
Раннее выявление – ключ к спасению
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы
В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров
Плюс два «золота» и «серебро»
Триумф Ербола Хамитова
В Приаралье усилены меры безопасности
Возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Ираном
В области Жетысу 336 предприятий участвуют в программе дуального обучения
Запущена линия по выпуску труб для защиты электрокабелей
Необходимо контролировать целевое использование средств
Какая ставка устроит всех?
В столице дан старт Году рабочих профессий
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Кровати вместо сидений стояли в автобусе
NEET-молодежь: как изменить свою жизнь
Укрепляя взаимоотношения
Единство и солидарность – базовые ценности общества
Все начиналось с КВН...
Новый обводной канал предотвратит подтопления
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиатских играх
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Шынгыз-хан вернулся в свой Ата-журт
Качество 9 автодорог необоснованно одобрила лаборатория в Караганде
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Из армии – в вуз, из вуза – на службу
Новую систему безопасности для туристов внедряют в РК
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Казахстан закрывает пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Кровати вместо сидений стояли в автобусе
В столице дан старт Году рабочих профессий
Укрепляя взаимоотношения
Необходимо контролировать целевое использование средств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]