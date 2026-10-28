Итоги праздничных распродаж подвели в Казахстане

Всего в них приняли участие 649 торговых объектов

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В Казахстане завершились республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. С 17 по 27 октября праздничные распродажи проходили во всех регионах страны, охватив торговые центры, торговые сети и крупнейшие маркетплейсы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Как уточняется, акции организованы Минторговли совместно с местными исполнительными органами. Всего в них приняли участие 649 торговых объектов, что более чем на 30% превышает показатель предыдущего периода.

В рамках Republic Day специальные предложения действовали в 232 торговых центрах и торговых домах, а в рамках Bereke Fest - в 417 магазинах торговых сетей.

Покупателям предлагались скидки до 70% на отдельные категории товаров, включая продукты питания, одежду, обувь, бытовую химию, технику и товары для дома.

«По итогам акций в ряде регионов отмечен рост продаж. Так, в Шымкенте продажи одежды увеличились на 18%, обуви – на 16%, детского питания - на 30%, подгузников - на 25%. В Карагандинской области продажи гелей для стирки выросли на 20%, жидкого мыла - на 18%. К праздничным распродажам также присоединились известные маркетплейсы. На онлайн-площадках действовали скидки до 50% и дополнительные бонусные предложения», – констатировали в ведомстве.

По информации регионов, в период проведения акций отмечено увеличение посещаемости торговых объектов и рост товарооборота участников по сравнению с периодом до начала распродаж.



Проведение Republic Day и Bereke Fest позволило расширить доступ покупателей к товарам по сниженным ценам, повысить потребительскую активность и поддержать развитие внутренней торговли.