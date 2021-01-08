Итоги работы с обращениями граждан перед выборами подвели в ЦИКе

Политика
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Итоги работы с обращениями граждан перед выборами подвели в Центральной избирательной комиссии в ходе очередного заседания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.   

Член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев сообщил, что с момента объявления выборов 21 октября по сегодняшний день в ЦИК поступило 104 обращения, в том числе: 46 – от физических лиц, 36 – от юридических лиц, а также 22 – от СМИ.

По характеру поднимаемых вопросов обращения распределились следующим образом: 63,4% (66) – о разъяснении избирательного законодательства, 13,5% (14) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса, 4,8% (5) – предложения, 4,8% (5) – заявления, 13,5% (14) – иные вопросы.

Из 104 поступивших в указанный период обращений: на 81 обращение аппаратом ЦИК в установленные сроки даны исчерпывающие ответы, 12 – перенаправлены в государственные органы в установленном законом порядке (не входящие в компетенцию Центризбиркома), 6 обращений в соответствии с законодательством оставлены без рассмотрения. В их числе заявления 4 граждан, поскольку в них не изложена суть вопроса, а также два повторных обращения, в которых не изложены новые доводы. 5 обращений находятся на рассмотрении. Неисполненных обращений нет.

Анализ поступивших в Центральную избирательную комиссию обращений показывает, что две трети (68%) касается разъяснения различных аспектов законодательства избирательной сферы.

В своем докладе Е. Дауылбаев подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия, осознавая важность работы по правовому просвещению избирателей и других участников избирательного процесса, 26 ноября 2020 года приняла постановление о ходе рассмотрения обращений и порядке разъяснения выборного законодательства.

В рамках полномочий Центральной избирательной комиссией была выстроена система мер совместно с другими государственными органами по организации разъяснительной работы.

ЦИК разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов (видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы), которые широко размещались во всех СМИ.

Также в соответствии с постановлением ЦИК совместно с местными исполнительными органами организовано широкое информирование граждан о порядке включения в списки избирателей временно зарегистрированных граждан, в том числе через онлайн-сервисы и call-центры.

"Во всех регионах республики с начала электоральной кампании функционируют 187 call-центров. В call-центры и онлайн-сервисы местных исполнительных органов поступило более 381,5 тысячи обращений по вопросам включения или уточнения статуса гражданина в списках избирателей, предоставления контактной информации о местонахождении территориальной и участковой избирательной комиссий, по иным вопросам избирательного процесса и выборной деятельности.

Министерством юстиции с 10 декабря 2020 года оказываются правовые консультации посредством call-центра с единым для республики номером 119. По состоянию на 31 декабря 2020 года в сall-центр при Министерстве юстиции поступило 1129 обращений, в том числе 821 – по вопросам разъяснения выборного законодательства, 308 – запросы контактной (справочной) информации о территориальных избирательных комиссиях и о сall-центрах местных исполнительных органов", – говорится в сообщении.

Из всех обращений, поступивших в ЦИК, треть поступили от 13 юридических лиц. Половина из них – от 3 общественных организаций. От каждой из них поступило по 5 обращений с вопросами, прямые ответы на которые содержатся в профильном законе.

Каждое шестое из поступивших в ЦИК обращений касается разъяснения основных положений постановления ЦИК от 4 декабря о вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса.

Данный вопрос был рассмотрен на 2-х заседаниях ЦИК, была проведена пресс-конференция, проведен полуторачасовой обучающий семинар, в котором участвовало порядка пятисот НПО.


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