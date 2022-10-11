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Правительство , Экономика
Итоги развития экономики Казахстана за 9 месяцев рассмотрели в Правительстве

Итоги социально-экономического развития страны и исполнение республиканского бюджета за январь-сентябрь 2022 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики республики составил 2,8%. Среди отраслей положительную динамику демонстрируют сельское хозяйство (на 6,9%), информация и связь (6,7%), строительство (5,1%), транспорт и складирование (4,8%), обрабатывающая промышленность (4,6%), торговля (4,3%) и горнодобывающая промышленность (0,1%).

Внешнеторговый товарооборот увеличился на 36,3% и составил $86,3 млрд. В частности, показатель по экспорту вырос на 50,6% ($56 млрд), включая экспорт обработанных товаров – на 36,5% ($16,6 млрд), импорт товаров составил $30 млрд. В целом положительный торговый баланс достиг отметки в $26,4 млрд.

Обрабатывающая промышленность также сохраняет положительные темпы роста. За январь-сентябрь объем производства вырос на 4,6%. Кроме того, за отчетный период введено 10,5 млн квадратных метров жилья, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, доходы государственного бюджета составили 11 трлн 177 млрд тенге (план исполнен на 104,8%). В частности, в республиканский бюджет поступило порядка 7,5 трлн тенге (101,9%), в местные бюджеты – 3,7 трлн тенге (111,2%). Расходы госбюджета исполнены на 96,2%, республиканского – на 96,3%, местных бюджетов – на 97,9%.

По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, за 9 месяцев этого года объем валовой продукции АПК вырос на 6,9% и составил 6,8 трлн тенге. Данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 11% и животноводстве – на 1,1%. 

Выпуск продуктов питания за указанный период вырос на 3,7% и составил 2,1 трлн тенге. В целом отмечается рост производства сахара (на 49,8%), круп (40%), растительного масла (39,9%), рыбы (20,3%), муки (10,2%), переработанного риса (8%), макарон (5,8%), куриных яиц (5,3%), колбасных изделий (4,9%), коровьего молока (1,8%) и мяса в живом весе (0,7%).

Уборка зерновых культур находится на завершающей стадии. По состоянию на 10 октября убрано 15,9 млн га, намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,5 ц/га.

С докладами также выступили председатель Национального банка Галымжан Пирматов, министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и энергетики Болат Акчулаков.

Премьер-министр отметил, что до конца года необходимо усилить работу по стимулированию деловой активности и наращиванию темпов роста во всех сферах экономики. 

«Нужно усилить оказание мер поддержки крупным предприятиям для реализации их производственных планов. Проанализировать и обеспечить решение их проблемных вопросов по оборотным средствам, инфраструктуре, логистике и сбыту продукции», – сказал Алихан Смаилов.

При этом, по его словам, следует увеличить количество инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и др. 

Премьер-министр также поручил проработать точечные меры по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест, а также обеспечить полное и эффективное освоение средств по инвестиционным и инфраструктурным проектам, которые финансируются из бюджета.

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