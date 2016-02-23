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Итоги развития ЮКО в 2015 году подвел аким области
Ксения Воронина
Глава региона Бейбут Атамкулов провел брифинг в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. В ходе пресс-конференции аким области доложил о проделанной работе в сфере экономического и социального развития ЮКО в 2015 году и ответил на вопросы журналистов. Отметим, что вся работа, которая проводится на территории области, выполняется в рамках Послания Президента народу Казахстана, а также "Плана Нации – 5 институциональных реформ по реализации 100 конкретных шагов" Главы государства.

По итогам 2015 года наша область имеет положительную динамику социально-экономического развития. По уровню ВРП в 2015 году прогнозируемый рост составит 2% (в среднем по республике 1,2%). Объем промышленной продукции области составил 668 млрд тенге, рост - 3,1% (по республике – снижение на 1,5%), что на 64,4 млрд тенге больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. По динамике данного показателя в республике наша область входит пятерку лидеров. При этом, основной рост (30%) произошел за счет проектов Карты индустриализации, доля которых в общем объеме обрабатывающей промышленности растет ежегодно в среднем на 4%.

В целом, с начала реализации Карты индустриализации в области введено в эксплуатацию 164 проекта на сумму 228,5 млрд тенге, что позволило создать почти 14 тыс. рабочих мест. При этом, из всех введенных проектов 94% достигли запланированной мощности на уровне 90-100%. По этому показателю наш регион один из лидирующих областей в республике.

В рамках второй пятилетки индустриализации планируется реализовать 115 проектов с суммой инвестиций 869 млрд тенге. Ожидается создание 20 тыс. новых рабочих мест.

В 2015 году реализовано 27 проектов с инвестициями в размере 44,6 млрд тенге, с созданием более 2,5 тыс. рабочих мест. Наиболее крупные из них, это: ТОО "Стандарт Цемент" – производство новой марки цемента М-600, а также тампонажного цемента с использованием "сухого" энергоэкономного способа производства. Мощность завода 2 млн тонн в год. На предприятии работает 450 человек. ТОО "Алем БТ" – производство носочно-чулочных изделии со 100% казахстанским содержанием. Стоимость - 2 млрд тенге, создано 170 рабочих мест, из них, 30% люди с ограниченными возможностями.

С введением новых технологий, производительность труда на 1 человека на перерабатывающих предприятиях составила 48 тыс. долларов США. Это на 18% больше по сравнению с 2014 годом. В 2015 году в сфере предпринимательства открылось 12 455 рабочих мест. По этому показателю регион также один из лидирующих областей в республике. Количество субъектов МСБ в регионе составило 184 889 единиц. Каждый четвертый житель области работает в данной сфере. Во всех районах и городах области открыты типовые Центры обслуживания предпринимателей, работающие по принципу "Одного окна".

С момента создания данных центров 68 126 предпринимателям оказаны различные виды услуг, в том числе 35 899 предпринимателям в 2015 году, в школах предпринимательства обучено 7193 человека. Еще одним способом стабильности и развития экономики является привлечение инвестиций. В прошлом году в область было привлечено 416 млрд тенге инвестиций. Ведется активная работа по привлечению иностранных инвесторов.

На сегодня начата работа по 42 проектам на сумму 4,1 млрд долларов США иностранных инвестиций. В 2015 году реализованы 4 проекта общей стоимостью 32,3 млн долларов США.

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