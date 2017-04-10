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Итоги референдума: Южная Осетия меняет название
По данным exit poll, большинство граждан Южной Осетии проголосовали на референдуме за введение равнозначного наименования Государство Алания, сообщает Kazprada.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Опрос избирателей проводился югоосетинской автономной некоммерческой организацией Академия социологического анализа, в нем принял участие 2 981 человек.

Отмечается, что инициативу поддержали 81,5% избирателей, принявших участие в голосовании, против высказались 18,5%.

Одновременно с референдумом о переименовании республики 9 апреля в Южной Осетии прошли президентские выборы. По данным exit poll, действующий глава государства Леонид Тибилов набирает 45,8%, его основной конкурент, спикер парламента Анатолий Бибилов − 36,9%. Таким образом, согласно законодательству, должен быть назначен второй тур выборов.

Отметим, непризнанная республика Южная Осетия планирует в 2017 году провести референдум о вхождении в состав России после выборов президента страны.

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