Итоги спортивных состязаний прогнозировали мошенники в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске мошенники зарабатывали на прогнозах итогов спортивных состязаний. Жертвой злоумышленников стала 32-летняя горожанка, сообщает YK-news.kz
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По информации ДВД ВКО, женщина нашла в Сети объявление о продаже спортивных прогнозов. Авторы сообщения уверяли, что эксперты готовы предсказать исход любого спортивного состязания и человек, владеющий этой информацией, с большой вероятностью может заработать на спортивных ставках.
Потерпевшая перечислила 145 тысяч тенге через терминал, но ценные сведения так и не получила.
"В настоящее время по факту мошенничества ведутся оперативно-розыскные мероприятия", – добавили в пресс-службе.