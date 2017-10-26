​Итоги впечатляют

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Валерий Горин

Все меры, которые позволили североказахстанцам добиться успеха в полеводстве, будут взяты на ­вооружение и в следующем году.

Такие планы аким СКО Кумар Аксакалов озвучил, подводя итоги уборочной кампании. А они действительно впечатляют: намолочено 5,6 млн тонн зерна, что составило 30% от республиканского валового сбора.

На круг аграриями намолочено 18,2 центнера зерновых при прошлогоднем показателе 17,6. Успех дос­тигнут благодаря целенаправленной работе по ряду направлений. И эти результаты в области намерены зак­репить и даже повысить. Так, если нынче хозяйства внесли 76 тыс. тонн минеральных удобрений, то на следующий год установлена планка в 100 тыс. тонн. Сортообновление семян будет увеличено с 5,3 (а это почти 25 тыс. тонн элитных и около 4 тыс. тонн оригинальных семян) до 7,5%.

И главное: выгода от выращивания масличных культур оказалась столь значительной, что в 2018 году площадь их посевов решено увеличить с 715 тыс. до миллиона гектаров. Кроме того, сообщил Кумар Аксакалов, в каждом районе будут разбиты картофельные плантации, для работы на которых планируется привлечь самозанятых жителей сел. Уже соз­даются сервисно-заготовительные центры, где будет закупаться продукция у населения и аграриев.

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