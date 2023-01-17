Итоги выборов установлены

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Лилия Сыздыкова

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Сената Парламента, прошедших 14 января.

Окончательные результаты выборов были установлены на заседании ЦИК под председательством Нурлана Абдирова.

Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии, на выборах сенаторов наблюдался высокий уровень конкуренции кандидатов. Изначально было выдвинуто 130 человек, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов.

Он также обратил внимание на тот факт, что большинство претендентов, равно как и тех, кто по итогам голосования получил депутатский мандат, – самовыдвиженцы. Это отражение растущих политических интересов в гражданском обществе.

Об установлении и опубликовании итогов выборов депутатов Сената Парламента доложил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров. Он проинформировал, что выборы были признаны состоявшимися во всех регионах страны – 17 областях, в городах Астана, Алматы и Шымкент. Из 3 167 выборщиков участие в голосовании принял 2 901 (91,6%).

По итогам голосования депутатами Сената Парламента Рес­публики Казахстан избраны: от области Абай – Кайрат Тастекеев, от Акмолинской облас­ти – Талгат Жунусов, от Актюбинской области – Амангельды Нугманов, от Алматинской области – Жанболат Жоргенбаев, от Атырауской области – Алибек Наутиев, от Восточно-Казахстанской области – Шакарым Буктугутов, от Жамбылской облас­ти – Сакен Арубаев, от области Жетысу – Амангельды Толамисов, от Западно-Казахстанской области – Арман Утегулов, от Карагандинской области – Серик Утешов, от Костанайской облас­ти – Гауез Нурмухамбетов, от Кызылординской области – Руслан Рустемов, от Мангистауской области – Бекбол Орынбасаров, от Павлодарской области – Ернур Айткенов, от Северо-Казахстанской области – Гульмира Каримова, от Туркестанской области – Мурат Кадырбек, от области Улытау – Советбек Медебаев, от Астаны – Бибигүл Жексенбай, от Алматы – Жанна Асанова, от Шымкента – Нурлан Бекназаров.

Сенаторский пул обновился на 80%.

Кроме того, 14 января 2023 го­да в Астане также прошли выборы депутата Сената от столицы вместо выбывшего. На совместном заседании выборщиков сенатором избран Андрей Лукин (на срок полномочий депутатов Сената Парламента РК, избранных в 2020 году).

В день голосования избирательные процедуры наблюдали доверенные лица кандидатов, наблюдатели от политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций и представители средств массовой информации. Всего присутствовало 235 человек.

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