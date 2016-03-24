​Итоги выборов установлены

На заседании Центральной избирательной комиссии, состоявшемся 22 марта, было принято постановление «Об установлении и опубликовании итогов внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, распределении депутатских мандатов по итогам голосования по партийным спискам».

Согласно данным, представленным областными, городов Астаны и Алматы территориальными избирательными комиссиями, ЦИК установила следующие итоги выборов по партийным спискам. Партия «Нұр Отан» на прошедших выборах получила 6 183 757 голосов, или 82,2% голосов избирателей, принявших участие в голосовании; Коммунистическая Народная партия Казахстана – 537 123 голоса, или 7,14%; Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 540 406 голосов, или 7,18%; Политическая партия «Бірлік» – 21 484 голоса, или 0,29%; Общенациональная социал-демократическая партия – 88 813 голосов, или 1,18%; Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 151 285 голосов, или 2,01%.

Таким образом, как подытожил председатель ЦИК РК Куандык Турганкулов, в соответствии с законом о выборах партия «Нұр Отан» получила 84 мандата депутатов Мажилиса Парламента, Демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 7 мандатов и Коммунистическая Народная партия Казахстана – 7 мандатов.

Также Центризбиркомом установлены итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Так, АНК в новом, шестом созыве палаты Парламента будут представлять Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы; Божко Владимир Карпович; Жумадильдаева Наталья Васильевна; Ким Роман Ухенович; Микаелян Наринэ Гамлетовна; Мурадов Ахмет Сейдарахманович; Нурумов Шаймардан Усаинович; Тимощенко Юрий Евгениевич; Хахазов Шакир Хусаинович. На состоявшемся в ходе внеочередной XXIII сессии АНК голосовании каждый из девяти кандидатов набрал более 90% голосов членов ассамблеи, принявших участие в избирательном процессе.

Официальное сообщение об итогах выборов, утвержденное ЦИК РК, будет опубликовано в СМИ и размещено на официальном интернет-ресурсе Центризбиркома.

– Принятием данного постановления Центризбирком завершает продолжавшуюся последние два месяца в стране электоральную кампанию. Таким образом обеспечено исполнение Указа Президента Республики Казахстан об организации и проведении Центральной избирательной комиссией внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, – отметил К. Турганкулов.

Завершая заседание, глава ЦИК РК поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию, а отечественных и международных наблюдателей – за содействие гласности и транспарентности избирательного процесса. К. Турганкулов также отметил работу организаторов выборов, подчеркнув, что их добросовестное и ответственное отношение к своему делу обеспечило проведение кампании в полном соответствии с нормами национального выборного законодательства и общепризнанными принципами демократических выборов.