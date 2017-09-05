​Итогом станет манифест

В ее работе принимают участие нобелевские лауреаты, ведущие ученые и эксперты из разных стран мира. Главным же событием завершающего дня конференции станет принятие Манифеста принципов и ценностей Астана ЭКСПО-2017 – итогового документа форума.

– Трудно переоценить историческое значение международной выставки, которая проходит в Астане, – заявил президент Всемирного форума по устойчивому развитию доктор Раджендра Пачаури. – Считаю глубоко символичным принятие манифеста именно в Казахстане – стране, которая располагает всем необходимым для того, чтобы стать для всех примером по переходу на альтернативные источники энергии.

По словам Р. Пачаури, в итоговом документе будут объединены усилия прогрессивного мирового сообщества по построению устойчивого будущего для грядущих поколений, в котором будут доминировать экологически чистые, доступные и надежные источники энергии.

В разработке Манифеста ценностей и принципов

ЭКСПО-2017 активное участие принял Международный управляющий комитет, в состав которого входят казахстанские и международные эксперты по вопросам энергетики и борьбы с изменением климата, ученые, политики, общественные деятели.