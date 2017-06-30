​Итогом станет манифест

Программа форума очень разнообразна. Она состоит из панелей, дебатов, рабочих групп, будет обсуждено множество вопросов – от инновационных решений до анализа политических мер и современных проектов.

Модератор серии «Энергетическая революция», телеведущий британского научного шоу Даллас Кэмбелл выразил уверенность, что этот диалог позволит объе­динить усилия в решении сложных вызовов, связанных с изменением климата и удовлетворением энергетических потребностей в будущем.

Видение о будущем развитии энергетического мира и сопутствующих технологиях представил вице-министр энергетики РК Гани Садибеков. Соглас­но проведенному Минэнерго исследованию «Форсайт-2050: новый мир энергии и место Казахстана в нем», к 2050 году роль ВИЭ будет возрастать, а потребление от традиционных источников сокращаться.

– Казахстан нацелен на вхождение в тридцатку развитых стран мира и развитие ВИЭ. Утверждены фиксированные тарифы на возобновляемые источники энергии, план размещения объектов ВИЭ по зонам единой электроэнергетической системы, приняты конкретные целевые индикаторы – достижение к 2020 году доли ВИЭ – 3% и к 2030-му – 10%. Мы рассматриваем механизм размещения возобновляе­мых источников с учетом особенностей нашей страны. Нужно выбрать наиболее эффективные проекты с правильными инвесторами и лучшими технологиями, а также снизить нагрузку ВИЭ на экономику страны, – сказал Гани Садибеков.

Заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов, приветствуя гостей, подчеркнул, что сегодня Казахстан входит в десятку стран-экспортеров углеводородного и минерального сырья, и тем не менее мы как никогда понимаем нашу ответственность перед мировым сообществом и устремлены в сферу «зеленой» экономики. И проведение выставки «ЭКСПО» предоставляет уникальную эффективную площадку для обмена мнениями.

Кульминацией форума «Энергия будущего» станет принятие в сентябре Манифеста ценностей и принципов «ЭКСПО-2017», который будет состоять из рекомендаций и итоговых документов программы форума, направленных на решение глобальных проб­лем в сфере энергетики, и сыграет важную роль в продвижении новых социальных и технологичес­ких инноваций. Манифест станет важным этапом в истории энергетики и соз­дании новых ориентиров и новых моделей энергии будущего с привлечением глобального сотрудничества.

– Революция в области энергетики обязывает нас ко многому. Будущее зависит от того, насколько мы сможем сегодня заложить его основу и сберечь энергию, – отметил в своем выступлении учредитель и директор Института исследований устойчивости IASS Клаус Тепфер. – К 2050 году планета будет густо населена девятью миллиардами человек. И энергия, в том числе из возобновляемых источников, – это одно из условий экономического роста.