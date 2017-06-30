​Итогом станет манифест

Свежий выпуск
620
Асель Муканова

Программа форума очень разнообразна. Она состоит из панелей, дебатов, рабочих групп, будет обсуждено множество вопросов – от инновационных решений до анализа политических мер и современных проектов.

Модератор серии «Энергетическая революция», телеведущий британского научного шоу Даллас Кэмбелл выразил уверенность, что этот диалог позволит объе­динить усилия в решении сложных вызовов, связанных с изменением климата и удовлетворением энергетических потребностей в будущем.

Видение о будущем развитии энергетического мира и сопутствующих технологиях представил вице-министр энергетики РК Гани Садибеков. Соглас­но проведенному Минэнерго исследованию «Форсайт-2050: новый мир энергии и место Казахстана в нем», к 2050 году роль ВИЭ будет возрастать, а потребление от традиционных источников сокращаться.

– Казахстан нацелен на вхождение в тридцатку развитых стран мира и развитие ВИЭ. Утверждены фиксированные тарифы на возобновляемые источники энергии, план размещения объектов ВИЭ по зонам единой электроэнергетической системы, приняты конкретные целевые индикаторы – достижение к 2020 году доли ВИЭ – 3% и к 2030-му – 10%. Мы рассматриваем механизм размещения возобновляе­мых источников с учетом особенностей нашей страны. Нужно выбрать наиболее эффективные проекты с правильными инвесторами и лучшими технологиями, а также снизить нагрузку ВИЭ на экономику страны, – сказал Гани Садибеков.

Заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов, приветствуя гостей, подчеркнул, что сегодня Казахстан входит в десятку стран-экспортеров углеводородного и минерального сырья, и тем не менее мы как никогда понимаем нашу ответственность перед мировым сообществом и устремлены в сферу «зеленой» экономики. И проведение выставки «ЭКСПО» предоставляет уникальную эффективную площадку для обмена мнениями.

Кульминацией форума «Энергия будущего» станет принятие в сентябре Манифеста ценностей и принципов «ЭКСПО-2017», который будет состоять из рекомендаций и итоговых документов программы форума, направленных на решение глобальных проб­лем в сфере энергетики, и сыграет важную роль в продвижении новых социальных и технологичес­ких инноваций. Манифест станет важным этапом в истории энергетики и соз­дании новых ориентиров и новых моделей энергии будущего с привлечением глобального сотрудничества.

– Революция в области энергетики обязывает нас ко многому. Будущее зависит от того, насколько мы сможем сегодня заложить его основу и сберечь энергию, – отметил в своем выступлении учредитель и директор Института исследований устойчивости IASS Клаус Тепфер. – К 2050 году планета будет густо населена девятью миллиардами человек. И энергия, в том числе из возобновляемых источников, – это одно из условий экономического роста. 

Популярное

Все
Академия наук: миссия выполнима
О точечной застройке и лазейках в законе
Доверие основывается на справедливости
Сберечь Кольсай для потомков
Украла у недееспособных
Есть у стройки начало, но не видно конца
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Давайте по-доброму
Большая сила «средних держав»
Не доехать в село, не дойти…
Хэллоуина не будет
Азиада вновь пройдет в Китае
В сильные морозы полицейские Семея заботятся о бездомных
Товары загорелись на столичном «Шарыне»
Недовольны розничной торговлей
Могут ли забрать ребенка из семьи и передать в детский дом, рассказали в Минпросвещения
Резервисты – движущая сила реформ
Снежные пленники
Такая близкая история
По зову сердца
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Требуется… рабочий человек
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Опекун имеет право
Инвестиции в детство
Мир, в котором мы живем
Чума XXI века

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]