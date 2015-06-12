Итоговый плюс и плюсики

Юлия МАГЕР
Итоги ЕНТ озвучил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Комитета по контролю в сфере образования Министерства образования и науки Саят Нюсупов.

Всего в тестировании приняли участие 82 865 выпускников, и их результаты ЕНТ показали устойчивую позитивную динамику. Так, по сравнению с прошлым годом в 2015 году на 10% увеличилось количество подтвердивших знак "Алтын Белгi" – это 2 205 учеников, или 52% от всех претендовавших. Свыше 100 баллов набрали 14 420 учащихся (17,4%, что на 2,4% больше, чем в 2014 году). На 5% увеличилось число преодолевших пороговый для поступления в вузы уровень в 50 баллов – с 77% в 2014 году до 82% в текущем.

Максимально возможные 125 баллов в нынешнем году набрали пятеро участников тестирования (в 2014 – 4). Лучшие результаты ЕНТ показали девушки – это Гульназ Ердосова из казахской классической гимназии № 45 (Тараз), Риана Мустафина из школы-лицея № 59 (Астана), Сымбат Самат из лингвистической гимназии "Умит" (Теректинский район Западно-Казахстанской области), Лаура Абдразимова из специализированной школы-интерната для одаренных детей (Тюлькубасский район Южно-Казахстанской области) и Анастасия Яковлева из лицея № 90 (Алматы).

– В целом средний балл ЕНТ в 2015 году вырос на 2,6 пункта и составил 79,5 балла. В прошлом году он был 76,9. Тем самым мы можем констатировать, что общий уровень знаний и образования наших школьников растет, – отметил С. Нюсупов, добавив также, что впервые с момента введения ЕНТ практически сравнялись результаты выпускников школ с казахским и русским языками обучения.

В текущем году эффективно применялись информационные технологии для информирования о результатах ЕНТ, которые в режиме онлайн были доступны на сайте Национального центра тестирования, что было гораздо удобнее для выпускников и значительно снизило ажиотаж во время публикации результатов в пунктах проведения тестирования. В период проведения экзамена было зафиксировано около 310 тыс. посещений сайта.

Начиная с нынешнем года, в аттестат выставляется среднеарифметическая оценка по результатам ЕНТ и годовой оценки по предмету. Такое нововведение, по словам главы комитета МОН, позитивно воспринято как учениками и их родителями, так и учителями.

Кроме того, при подведении результатов тестирования было принято решение отказаться от традиционного рейтинга школ и областей в пользу композитного индекса ЕНТ, который будет состоять из трех компонентов – это средний балл по региону, процент принявших участие от общего числа выпускников и количество зафиксированных нарушений во время проведения тестирования. Как проинформировал С. Нюсупов, по этому индексу на лидирующих позициях находятся Астана и Алматы.

Теперь, когда у окончивших школы молодых людей на руках все необходимые данные для поступления в вузы, им предстоит выбирать для себя профессию, которой они хотят обучаться. В связи с этим председатель комитета МОН обратился к выпускникам с пожеланием очень ответственно подходить к выбору специальности. Важно следить за национальными и мировыми трендами, изучить стратегические направления развития страны и государственные программы, благодаря Интернету есть возможность ознакомиться с аналитическими исследованиями рынка труда международных экспертов. Все это, подчеркнул С. Нюсупов, поможет сделать выбор в пользу такой профессии, которая в будущем позволит молодым специалистам получить достойную работу.

Вместе с тем глава комитета МОН добавил, что для того, чтобы стать действительно высокообразованным человеком, необходимо постоянно пополнять и совершенствовать свои знания, причем в самых разных областях.

– В Казахстане очень большое значение придается образованию и науке. В выдвинутой Главой государства программе пяти институциональных реформ в том числе указывается и на такой приоритет, как формирование культа учености. Это большая и перспективная задача, – отметил С. Нюсупов.

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