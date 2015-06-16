Ивану дождь не помешал

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
На церемонии торжественного открытия турнира успешных стартов участникам пожелал президент Федерации легкой атлетики Казахстана Павел Новиков. Ему же выпала и другая приятная миссия – наградить земляков памятными призами от Азиатской ассоциации легкой атлетики (ААА).
Тут надо сделать небольшое пояснение. Не так давно в китайском городе Ухане проводился чемпионат Азии по легкой атлетике. И там руководство ААА наградило специальными кубками олимпийских чемпионов, представляющих азиатскую «королеву спорта», и памятными медалями – рекордсменов Азии. Кого смогли – отметили прямо там, в Ухани, ну а награды для остальных переслали по нужным адресам с представителями различных команд.
В Алматы награды Азиатской ассоциации легкой атлетики получили олимпийская чемпионка Лондона по тройному прыжку Ольга Рыпакова, рекордсмены континента – прыгунья в высоту Марина Аитова и десятиборец Дмитрий Карпов. Аналогичные призы ждут еще троих казахстанских спортсменов – олимпийскую чемпионку Сиднея по барьерному бегу на 100 м Ольгу Шишигину и двух рекордсменов Азии – прыгунов с шестом Игоря Потаповича и Григория Егорова.
Едва завершилась церемония вручения наград и официальная часть открытия состязаний, как в Алматы полил дождь–- сначала небольшой, разминочный, а затем – проливной. В такой обстановке рассчитывать на приличные результаты особо не приходилось. Хотя не обошлось и без приятного исключения: наш ведущий толкатель ядра Иван Иванов победил с результатом 19 м 03 см.
В беге на 100 м первенствовали Виктория Зябкина и Виталий Земс, на дистанции 400 м золотые медали завоевали Юлия Рахманова и Михаил Литвин, чемпионом Казахстана и победителем спартакиады в беге на 1 500 м стал Артем Косинов. Ольга Рыпакова выиграла соревнования в прыжках в длину.
Вчера соревнования продолжились, сегодня завершатся.

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