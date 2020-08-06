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Июль побил многолетние температурные рекорды в Казахстане
Июль побил многолетние температурные рекорды в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".   

"Июль 2020 года выдался жарким в западной половине Казахстана, где температура воздуха наблюдалась выше нормы на 1-4°С. В восточной половине республики температурный фон был около климатической нормы. В середине месяца с выносом теплых воздушных масс из районов Средиземноморья по всему Казахстану наблюдалась жаркая погода без осадков. В отдельные дни на западе страны наблюдалась сильная и очень сильная жара, тем самым были перекрыты многолетние максимумы. Например, в Актау и Атырау 12 июля зафиксирована температура 40,6 и 41,3 °С, в Актобе 13 июля – 40,6°С, в Уральске 14 июля – 40,8°С", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также рекордно жаркие дни наблюдались в центре и на востоке Казахстана: в Жезказгане 18 июля 39,1°С, в Усть-Каменогорске 17 июля – 37,4°С.

"Осадков за июль 2020 года в юго-западной половине республики выпало меньше нормы, около нормы отмечалось в северо-восточной половине Казахстана, больше нормы в 1-3 раза – в отдельных районах севера, центра и востока Казахстана. К примеру, в отдельные дни количество выпавших осадков за сутки составило почти месячную норму. 3 июля в Акмолинской области на метеостанции Балкашино выпало 49 мм при месячной норме 60 мм. 10 июля в Восточно-Казахстанской области на метеостанции Семиярка выпало 37 мм при месячной норме 38 мм", – заключили в РГП "Казгидромет".

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