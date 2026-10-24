Из Астаны и Алматы запустили прямые рейсы в Оман

Гражданская авиация

Авиакомпания Air Astana открыла два новых направления в город Салала. Первые рейсы отправились с полной загрузкой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Между Казахстаном и Оманом открыли новые прямые авиарейсы. 24 октября авиакомпания Air Astana выполнила первый рейс из Астаны в Салалу, днем ранее полеты по этому направлению начались из Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

На борту первого рейса из столицы находились 140 пассажиров. По данным ведомства, самолет был полностью заполнен. Первый рейс из Алматы, состоявшийся 23 октября, также отправился с полной загрузкой.

Полеты по новым маршрутам будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Открытию направлений предшествовало подписание соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Оманом. Документ подписали 6 октября во время встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида.

В церемонии запуска рейса Астана - Салала приняли участие вице-министр транспорта Талгат Ластаев, представители Air Astana, столичного аэропорта и Посольства Омана в Казахстане.

Помимо новых маршрутов, между двумя странами действует прямое авиасообщение Алматы - Маскат, которое обеспечивает авиакомпания SalamAir.

#рейс #Air Astana #Аман

Популярное

Все
С опорой на общие нравственные ценности
Признание больших заслуг
Для продовольственной безопасности
За созидательный труд и профессионализм
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Отмечен вклад в развитие страны
Приблизить обучение к требованиям производства
Долгожданное новоселье
Мировая элита борьбы – в Астане
Медицина ближе к дому
Книга как повод остановиться
История в объективе
«Корифей» представлен читателям Азербайджана
В Таразе появится тутовый сад
Право на собственный путь
Центр творчества, единства и согласия
Родной стране посвящается
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
К народным истокам
Конституционные ценности в образовании, науке и общественной жизни
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Праздник, который объединяет
Завтра День работников лесного хозяйства
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили совместные меры против угроз безопасности
Казахстанцам открыли доступ к медицинским функциям устройств Apple и Samsung
Основа реформ – конституционные ценности
Возвращается в строй Таразский сахарный завод
Безопасный Интернет – общая ответственность
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Генсек ICAO высоко оценил уровень авиабезопасности в Казахс…
Когда откроют рейс Астана - Нью-Йорк: Минтранс назвал предп…
Boeing планирует создать систему защиты от преднамеренных а…
Самолёт Flydubai экстренно сел в Саудовской Аравии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]