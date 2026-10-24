Из Астаны и Алматы запустили прямые рейсы в Оман

Авиакомпания Air Astana открыла два новых направления в город Салала. Первые рейсы отправились с полной загрузкой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Между Казахстаном и Оманом открыли новые прямые авиарейсы. 24 октября авиакомпания Air Astana выполнила первый рейс из Астаны в Салалу, днем ранее полеты по этому направлению начались из Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

На борту первого рейса из столицы находились 140 пассажиров. По данным ведомства, самолет был полностью заполнен. Первый рейс из Алматы, состоявшийся 23 октября, также отправился с полной загрузкой.

Полеты по новым маршрутам будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Открытию направлений предшествовало подписание соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Оманом. Документ подписали 6 октября во время встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида.

В церемонии запуска рейса Астана - Салала приняли участие вице-министр транспорта Талгат Ластаев, представители Air Astana, столичного аэропорта и Посольства Омана в Казахстане.

Помимо новых маршрутов, между двумя странами действует прямое авиасообщение Алматы - Маскат, которое обеспечивает авиакомпания SalamAir.