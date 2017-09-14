​Из аварийного – в новое

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Марина Иванова, Уральск

16 квартир в нем получили жильцы аварийного дома, который был снесен, чтобы на его месте появилась новая девяти­этажка. Жилье возведено за счет средств застройщика – ТОО «Болашак-Т», а акимат Уральска отвечал за временное, на срок строительства, переселение жильцов, оформление земельного участка, подведение инфраструктуры и благоустройство территории.

Такая схема решения актуальной для областного центра проб­лемы аварийного и ветхого жилья была предложена несколько лет назад, однако долгое время жильцы таких домов не хотели понять своей выгоды. Стать пионерами в этом деле решили жители двухэтажного 16-квартирного дома по ул. Деповской, который был возведен в далеком 1959 году. Столь «зрелый» возраст жилья, естественно, стал большой обузой для его обитателей, тем более что наличие горячего водоснабжения в середине прошлого столетия не было предусмотрено проектом здания. Объединившись и решив раз и навсегда улучшить свои жилищные условия, владельцы дома-долгожителя приняли единственно правильное решение: поменять его на комфортабельные квартиры. И не прогадали. Еще одним плюсом стало сохранение привычного для обитания городского района и соседей, с которыми давно знакомы.

Для вручения ключей жильцам нового дома в гости приехал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, который, как оказалось, не меньше их ждал этого события.

На сегодня 200 домов в Уральске являются ветхими, 41 дом признан аварийным. В нынешнем году в городе было снесено 9 старых домов, на месте которых начато возведение семи многоэтажек.

Дом на Деповской стал «первой ласточкой», ознаменовав собой новый этап в решении проблемы ветхого и аварийного жилья. Начинание доказало жизнеспособность этой инициативы и изменило сознание горожан, которые с опаской относились к предлагаемой местным исполнительным органом возможности. Как отмечают в городском акимате, сегодня в Уральске образовалась настоящая очередь из желающих сменить старое жилье на новое. Однако для этого необходимо согласие всех без исключения жильцов.

По словам и. о. генерального директора ТОО «Болашак-Т» Аскара Кушанова, дом построен из крупных панелей, произведенных домостроительным комбинатом, и благодаря современным технологиям лучше сохраняет тепло, чем старые панельки.

– Мы дали возможность всем прежним жильцам самим выбрать квартиру. Единственное условие: она должна иметь столько же комнат, сколько у них было раньше, – говорит строитель. – Но так как по проекту в построенном нашей компанией доме однокомнатные квартиры имеют площадь 40 квад­ратных метров, те, кто раньше обитал в однушках площадью 25 квадратных метров, получили в подарок целых 15 квадратов.

Остальные 74 квартиры застройщик будет реализовывать на коммерческой основе. Цена квадратного метра варьируется от 110 до 140 тыс. тенге за кв. м в зависимости от этажа.

Одна из счастливых обладательниц благоустроенной квартиры на первом этаже Лилия Сидоркина до сих пор с трудом верит в произошедшее. По ее словам, новая квартира ей сразу понравилась: светлая, просторная, со всеми удобствами. Два года, пока велось строительство, женщина, как и ее соседи, жила в другом доме, квартиру в котором ей, как и всем остальным, предоставил горакимат. Теперь женщина вернулась в привычный район, где начнется новый жизненный этап.

В тот же день обладателями ключей от своих квартир стали 180 семей – вкладчиков Жилстройсбербанка. По программе «Нұрлы жер» был сдан дом в поселке Зачаганске.

Как подчеркнул аким региона Алтай Кульгинов, поздравляя новоселов, по этой государственной программе в 2017 году в Западно-Казахстанской области будет возведено 14 многоэтажных домов, 1 600 семей региона обретут собственную крышу над головой. В следующем году планируется возвести 16 домов на 2 700 квартир.

– 5–6 лет назад в этом районе не было таких домов, – отметил глава ЗКО. – Но благодаря президентской программе, направленной на решение жилищного воп­роса, в Зачаганске вырос целый городок. Рядом с новым домом – физкультурно-оздоровительный комплекс, по соседству располагаются две школы по 1 200 мест, детский сад, благоустраиваются дворы, обустраивается новый сквер. Все это делается для вас, жители области!

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