Из аварийного жилья – в новый дом

Хорошая новость
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

За длинным забором по улице Ак­отау в Уральске уже просматриваются контуры будущей новостройки. Еще в начале нынешнего года здесь располагались четыре аварийные двухэтажки, сегодня же – большая стройплощадка.

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– Работы на объекте начались три месяца назад, – говорит технический директор компании-застройщика (ТОО «Сапар Строй Азия») Руслан Алжанов. – За это время были оформлены соответствующие документы, расселено около 30 семей, которым мы пока оплачиваем аренду квартир. Аварийные дома снесли, подготовили территорию, вырыли котлован, заложили фундамент. Теперь на этом месте будет стоять кирпичный шестиподъездный дом на 120 квартир.

Несмотря на то что проектом заложено всего пять этажей, здание решено оснастить лифтами. Компания-застройщик пошла навстречу пожеланиям тех, кто жил в аварийных домах, а теперь получит благо­устроенное жилье в этой новостройке. Квартиры им будут предоставлены в чистовой отделке.

Это уже третий по счету дом, который возводится силами ТОО «Сапар Строй Азия» в рамках программы реновации. Несмотря на то что немного затянулось оформление докумен­тов (на данном объекте земля принадлежала акимату города и ее необходимо было «привязать» к новостройке), строительно-монтажные работы идут по графику. В целом они займут полтора года.

По данным городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Уральска, на сегодня в областном центре насчитывается 216 ветхих многоквартирных домов, из них 63 признаны аварийными. В основном это постройки в исторической час­ти Уральска. Для граждан, чье единственное жилье признано аварийным, вопрос переселения решается в рамках действующих механизмов жилищной политики и программы реновации.

В августе нынешнего года ввели в эксплуатацию дом, благодаря чему 35 семей, проживавших в аварийных строениях, получили долгожданные ключи от новых квартир.

– Благодаря механизму государственно-частного партнерства с начала действия в Уральске программы реновации снесено 34 аварийных строения, на их месте построено 20 многоквартирных жилых домов. Жильцам предоставлено 335 новых квартир, – сообщила специалист по реновации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уральска Шынар Даубатырова. – На текущий момент возводится еще одна многоэтажка. Плановый срок осуществления одного проекта реновации составляет около двух лет. По шести зданиям зафиксировано нарушение сроков.

Один из серьезных сдерживающих факторов обновления городского жилого фонда в рамках программы реновации – отсутствие интереса инвесторов к отдельным «адресам» – конкретно к тем, где небольшой учас­ток не подходит для строи­тельства многоквартирного дома, или же территория не привлекательна для коммерческой застройки.

То есть сам факт признания дома аварийным еще не означает, что он пойдет под снос, а на его месте начнется жилищное строительство. Дольше всего расселения ждут жильцы двух­этажек барачного типа и бывших общежитий в центральной части Уральска и микрорайоне мясокомбината. Шесть таких домов получили статус аварийного жилья еще в 2008 году.

Но иногда ожидание очередников этой категории затягивается по другим причинам. Дом № 44 по проспекту Абая был сдан еще в прошлом году, но из-за недоделок, допущенных строителями, 16 семьям приходится ждать новоселья и оплачивать аренду временного жилья за свой счет.

Строительство дома № 34 по улице Жунисова застопорилось из-за вопросов, возникших к земельной документации, хотя аварийное жилье по этому адресу пошло под снос более двух лет назад.

Вырастающие на месте аварийных бараков многоэтажки сущест­венно повышают нагрузку на коммуникации. Как отмечают в городском акима­те, при проектировании домов по прог­рамме реновации застройщики за свой счет частично модернизируют инженерные сети. Преображаются и дворы. Новые стандарты обязывают строительные компании озеленять и обустраивать придомовую территорию, устанавливать современные детские игровые площадки, а также спортивные тренажеры.

#регионы #жилье #новостройки #хорошая новость

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