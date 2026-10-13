Из аварийного жилья – в новый дом

За длинным забором по улице Акотау в Уральске уже просматриваются контуры будущей новостройки. Еще в начале нынешнего года здесь располагались четыре аварийные двухэтажки, сегодня же – большая стройплощадка.
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