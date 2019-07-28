Спорт
Из Бангкока казахстанские боксеры привезли "серебро" и "бронзу"
На Кубке Короля в Таиландском Бангкоке казахсанские боксеры завоевали "серебро" и "бронзу", передает Kazpravda.kz
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Как сообщили в Национальном олимпийском комитете
, на международном турнире по боксу – Кубке Короля-2019 казахстанские боксеры отметились двумя медалями.
В весовой категории до 52 килограммов Евгений Павлов стал серебряным призером, уступив спортсмену из Китая. Адлет Курметов, выступавший в категории до 60 килограммов завоевал бронзовую медаль.