Из «банки» – в банки

Экономика
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Как снизить зависимость экономики Казахстана от доллара, как сократить количество неработающих кредитов, выдаваемых банками второго уровня, как повысить доверие казахстанцев к отечественной банковской системе и как улучшить качество финансовых услуг? Эти и другие вопросы были заданы столичными журналистами председателю Национального банка Казахстана Кайрату Келимбетову в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Главный банкир страны сообщил, что для решения всех этих проблем в последнее время делается немало. Но в ближайшие 10–15 лет работа будет вестись более системно.

– К июню текущего года Нацбанк должен завершить работу над «Концепцией развития финансового сектора до 2030 года», главная цель которого – обеспечить финансовую безопасность казахстанской экономики от внешних факторов, – сказал Кайрат Келимбетов.

Главный банкир страны признался, что сегодня во главу угла встает вопрос воспитания и культивирования у населения доверия к отечественной банковской системе.

– Порядка 250 млрд. тенге – таким был отток средств, связанный с закрытием казахстанцами своих депозитов в банках второго уровня после sms-атаки, которая была направлена против Банка ЦентрКредит, Kaspi bank и Альянс Банка в феврале текущего года, – сообщил К. Келимбетов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Казах­станской правды».

По его словам, из этой суммы за два последних месяца назад удалось вернуть порядка 100 млрд. тенге или 40%. Он выразил надежду, что возврат выведенных из банков средств продолжится и дальше, так как, по его мнению, «неразумно держать такие большие средства дома».

Глава Нацбанка подчеркнул, что банковская система Казахстана достойно прошла испытания, связанные и с sms-атакой, и с корректировкой национальной валюты. По его мнению, все это свидетельствует о росте доверия к казахстанским банкам.

– Тем не менее, мы намерены продолжить разъяснительную работу среди населения о необходимости доверия к отечественной банковской системе, – отметил К. Келимбетов.

Он также заметил, что от этого будет зависеть и успех объявленной Главой государства амнистии капитала, проведение которой стартует во второй половине текущего года.

– Многое будет зависеть от того, насколько грамотно будут разъяснены населению условия амнистии капиталов, какие будут предоставлены гарантии. От этого зависит, поверят ли граждане в эту акцию, – подчеркнул Кайрат Келимбетов.

Он также напомнил, что законопроект об амнистии капитала поручено внести на рассмотрение до 1 июня текущего года. После чего начнется разъяснительная работа. По его прогнозам, при выполнении всех условий эта акция может быть очень успешной. Речь идет о миллиардах долларов, которые могут получить официальную «прописку» в своей стране. В то же время он признался, что статистики о том, сколько и куда именно в свое время было вывезено капитала за границу, нет.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что было сделано для интеграции банковской системы Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Кайрат Келимбетов сообщил, что гармонизация законодательства в сфере финансовых рынков должна завершиться к 2025 году.

– К этому времени должен быть создан соответствующий наднациональный орган по регулированию финансового рынка ЕАЭС, – сказал Кайрат Келимбетов.

При этом он подчеркнул, что «это будет именно регулятор, а не единый центральный банк».

Кульпаш КОНЫРОВА

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