​Из бараков – в новый дом

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Первый дом, построенный в Актау в рамках договора городского акимата с частной строительной фирмой для переселения жильцов из аварийного и ветхого жилья, сдан в эксплуатацию. Жильцы сразу пяти старых двухэтажных деревянных бараков, которые были построены еще в 60-е годы, получили ключи от новых квартир. Переселения эти люди ждали не один десяток лет, изо всех сил поддерживая ветшающее буквально на глазах жилье. Среди новоселов – Нина Соловьева, ныне пенсионерка. Больше 20 лет она прожила в одном из старых домов. Когда-то трудилась сварщицей в строительно-монтажном управлении, затем – на Прикаспийском горно-металлургическом комбинате.

– Когда я работала на ПГМК, мне дали двухкомнатную квартиру в 7-м микрорайоне. Сыновья женились, я отдала им доли, а сама переселилась сюда. В этом бараке однажды пережили пожар. После чего сами восстанавливали квартиру. Но жить в нем было некомфортно и даже опасно. Дом был старый, пол проваливался в подвал, деревянные ступеньки рушились на глазах, квартира была очень холодная, батареи не грели, – рассказывает новосел.

Нина Викторовна не может нарадоваться на новую квартиру. По традиции первым через порог пустила кота Рыжика.

– У меня было 29 квадратных метров, а сейчас 33 с половиной. Хорошо, что есть такая программа по переселению людей, которым приходится жить в невыносимых условиях, в аварийных домах. Я, также как и мои соседи, получила квартиру бесплатно. Спасибо нашему государству за то, что не забывает про нас! – говорит Нина Соловьева.

Ключи от новых квартир в торжественной обстановке вручил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

– В этом доме из 100 квартир 70 получили жители, которые жили в старых домах. Все они пойдут под снос, а на их месте будут возводиться новые. Я думаю, это очень хорошее начинание, мы будем продолжать эту работу, – сказал глава региона.

Новый дом был построен буквально за год. Более того, в самом старом микрорайоне Актау будут полностью заменены инженерные сети: канализация, водоснабжение, газ, электричество и внутримикрорайонные дороги. Существует городская целевая программа ликвидации ветхого жилья на 2014–2019 годы, которая была одобрена на сессии городского маслихата. В течение 5 лет городской акимат обещает полностью решить проблему аварийного жилья.

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