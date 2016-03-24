​Из Башкортостана в Татарстан

В четвертьфинале карагандинский клуб прошел «Торос» из Нижнекамска. Все решилось в шестом матче серии, где «беркуты» на домашней арене одержали победу со счетом 3:2, подарив большой спортивный праздник в Наурыз всем казахстанским болельщикам. При этом нашему клубу пришлось приложить поистине героические усилия.

Хозяева открыли счет уже на девятой минуте. Это в большинстве отличился Максим Казаков. Соперники старались играть очень аккуратно, ведь цена ошибки была бы огромной. Отыграться гостям из Башкортостана удалось на первой минуте второго перио­да. А увеличить счет за пять минут до окончания основного времени, когда карагандинцы заработали большое пятиминутное удаление, причем наш игрок не мог вернуться на площадку даже после того, как нижнекамцы реализовали большинство, – столь суровым было наказание. Приунывшие трибуны «Караганда-Арены» с тоской наблюдали, как на табло таяло время. Но тут в стане «беркутов» нашелся настоящий герой. Александр Юксеев в меньшинстве, за 47 секунд до финальной арены, все же смог пробиться к вратам соперника и сравнять счет!

Как известно, в плей-офф не предусмотрены дополнительные пятиминутки – коман­дам необходимо играть полноценные периоды. Но воодушевленные карагандинцы не стали откладывать дело в долгий ящик, и на шестой минуте четвертого периода Яре Лааксонен точным броском вывел «беркутов» в полуфинал розыгрыша Кубка Братины.

Следующим соперником казахстанского клуба станет «Нефтяник» из Альметьевска. Как и в прошлый раз, наши игроки начнут игру на выезде в Татарстане 29 и 30 марта. На домашней арене «Сарыарка» сыграет 2 и 3 апреля. Серия продлится до четырех побед. Если понадобится, дополнительные матчи пройдут 6, 8 и 10 апреля. Вторую пару плей-офф ВХЛ составили победитель «гладкого» первенства ТХК (Тверь) и «Ижсталь» (Ижевск).

Стартовала серия 1/;4 финала плей-офф и в Молодежной хоккейной лиге, где битву за Кубок Харламова ведут столичные «Снежные барсы». Первые две встречи они провели в Нижнем Новгороде против действующего чемпиона МХЛ МХК «Чайка». Казахстанцы с первых же минут старались действовать максимально аккуратно и проводить разящие контратаки. И им это удалось сделать на 12-й минуте благодаря голу Алихана Асетова. Пропущенная шайба буквально завела россиян, и они резко увеличили трафик перед нашими воротами, где довольно надеж­но играл Артем Леонтьев. И все же даже он был бессилен перед очень старавшимся соперником, дважды пропустив на 32-й и 50-й минутах. Спас положение Дмитрий Гренц, который после грубого нарушения нижегородцев реа­лизовал штрафной бросок на 57-й минуте. Далее был овертайм, который так и не выявил победителя. А в серии послематчевых буллитов на высоте вновь оказались казахстанцы, победившие со счетом 3:2.

Зато нам не задалась вторая игра. «Чайка» все-таки вспомнила, что она по праву является одной из сильнейших в МХЛ, и на один наш гол ответили четырьмя заброшенными шайбами. Следующие две игры пройдут уже в Астане 25 и 26 марта. Нашей молодежной команде очень нужна поддержка трибун. И мы надеемся, что зрители придут, а «Снежные барсы» пробьются в следующую стадию.

Полуфинальные бои идут и в чемпионате Казахстана. Так, павлодарский «Иртыш» у себя дома в овертайме обыграл кокшетауский «Арлан» – 3:2 и сравнял счет в серии – 2:2. В это же время в Петропавловске «Кулагер» принимал атырауский «Бейбарыс» и, одолев его в овертайме – 4:3, смог немного сократить счет в серии – 1:3.

Также в Алматы стартовал II тур чемпионата республики по хоккею с шайбой среди женских команд. В этом первенстве участвуют шесть команд: алматинские «Айсулу» и «Алматы», столичный «Томирис», усть-каменогорское «Торпедо», рудненский «Горняк» и павлодарский «Иртыш». Но здесь явный тон задают фавориты «Айсулу» и «Томирис», которые в дебютных играх разгромили соответственно «Горняк» и «Иртыш» с неприличным счетом – 21:0 и 19:0.