Передвижная экспозиция, которую разместили в здании Государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза», стала прекрасной возможностью для жителей региона познакомиться с богатым наследием наших предшественников, живших на территории Восточного Казахстана. В нее вошли артефакты, обнаруженные при раскопках могильника Берел и датированные IV–III веками до н. э.

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– Мы привезли в Тараз около 350 экспонатов сакского периода, возраст которых более 2 500 лет. В нашем музее также хранится много органики, обнаруженной учеными. К сожалению, она не подлежит транспортировке, поэтому ее можно увидеть только на стендах, где показана реконструкция захоронений, – рассказывает главный хранитель фонда Государственного историко-культурного музея-заповедника «Берел» Жания Сегизбаева.

К слову, Берел – это единственный памятник в стране, который сохранил образцы живых тканей. В кургане № 11 во время исследования в 1998 году казахстанско-французской экспедицией были обнаружены останки мужчины и женщины, а также отсек с захоронением 13 лошадей.

– Живые ткани сохранились благодаря мерз­лоте, которая образовалась из-за уникального расположения камней в виде чешуи рыбы. Когда шли осадки, вода стекала вниз и скапливалась, а после понижения температуры превращалась в лед. Как выяснилось, камни, уложенные таким образом, также поддерживали термобаланс в захоронениях. На хорошую сохранность органических остатков также повлияли береста и курильский чай, которые сыграли роль антисептиков, – продолжает Жания Сегизбаева.

К большому разочарованию археологов, могила мужчины и женщины была разграблена. Но по какой-то причине отсек для животных не был потревожен. Благодаря этому у ученых появилась возможность полностью исследовать конское снаряжение того времени. Результатом изучения стало издание пятитомника о морфологическом исследовании берельских лошадей.

Посетители выставки смогли увидеть уникальные предметы, найденные в кургане № 36. Это украшения сбруи лошадей, сделанные из рогов марала и лося. По словам Жании Сегизбаевой, это древнее искусство изготовления различных предметов из рогов не встречается больше нигде на всем Евразийском континенте.

Среди представленных экспонатов есть предметы и более позднего периода. К примеру, ажурные бляшки от портупейного ремня, которые датируются I веком н. э. На них нанесены изображения оленя и лицо человека.

Также в экспозиции были выставлены старинные предметы из драгоценных металлов. Взять хотя бы украшения для сбруи лошадей.

– Сначала их вырезали из дерева, а затем уже обматывали тонкой золотой фольгой, – отметила главный хранитель фонда музея. – К сожалению, эта технология декорирования до сих пор до конца не изучена.

Зрители смогли увидеть седло с изображением сцены охоты, которое было обнаружено учеными в кургане № 10 в 2008 году. Основа седла сделана из войлока, ее покрывали тканями и шкурой, в том числе северного оленя. Наиболее часто использовавшиеся цвета – красный и желтый, которые ассоциируются с солнцем. По словам экскурсовода, это не случайно, поскольку племена, жившие на этой территории, поклонялись именно ему.

Не менее интересен еще один экс­понат – каури. Это раковина морского моллюска, который встречается в основном в Индийском океане. Примечательно, что более 2 500–3 000 лет назад его использовали в качестве денежной валюты. Это доказывает, что в ту далекую эпоху уже была хорошо развита торговля. Скорее всего, именно таким образом этот предмет оказался на территории Казахстана.

Кроме того, гостям показали предметы из серебра. Как правило, это женские украшения и конская сбруя.

– В Национальном музее страны в Астане мне уже доводилось видеть часть находок с Берельских курганов. Помнится, они произвели на меня огромное впечатление. Я поражена тем, насколько искусными мастерами были наши далекие предшественники. Сегодняшняя выставка напомнила мне о той поездке в столицу. На мой взгляд, для таразцев это прекрасная возможность увидеть воочию образцы богатого историко-культурного наследия. Увиденное помогает представить, как одевались люди той эпохи, как украшали своих коней, каким божествам поклонялись, из чего изготавливали предметы быта и украшения. Жаль, что нельзя увидеть всю коллекцию находок, но все же благодаря этой выставке я смогла узнать об истории и жизни предков гораздо больше, – делится впечатлениями жительница областного центра Сагадат Ескараева.