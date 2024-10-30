Как будет пополняться казна, рассказал глава Минфина

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Мажилисмен Павел Казанцев поднял вопрос по доходной части.

«На 2025 год прогноз по доходам, к сожалению, тоже не утешительный. Прогноз ниже уровня текущего года, ниже на полтриллиона тенге. К сожалению, в документах к проекту бюджета мы не увидели глубокого анализа причин сложившейся ситуации и планов по ее преодолению. В связи с этим, скажите, пожалуйста, каким образом вы планируете обеспечить хотя бы запланированный уровень доходов в 2025 году?» – спросил депутат, обращаясь к Мади Такиеву.

Министр финансов Мади Такиев пояснил, за счет таких источников сложится доходная часть бюджета.

«Несмотря на уменьшение прогнозов по доходам 2025 года, по сравнению с текущим годом на 3% – это 500 млрд тенге, в целом мы ожидаем увеличение с фактом текущего года на 3 трлн тенге. За счет каких источников мы будем добирать это? Первое, за счет роста экономики, в том числе, за счет ТШО, за счет проекта будущего расширения мы ожидаем 1,4 трлн тенге. 1,3 трлн тенге мы ожидаем за счет улучшения налогового таможенного администрирования, в том числе за счет цифровизации и искусственного интеллекта», – сказал он.

Глава ведомства также отметил, что с 1 января 2025 года комитету госдоходов будут переданы функции валютного контроля.