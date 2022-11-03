​​​​​​​Из депрессивных – в «точки роста»

В Казахстане разработают методологию измерения регионального уровня жизни с упором на политику перераспределения бюджетных средств.

Эксперты Института экономических исследований (ERI) и члены Совета директоров Азиатского банка развития (АБР) обсудили промежуточные результаты исследования регионального неравенства в Казахстане.

По словам международного консультанта АБР Андреса Родригеса Посе, региональное неравенство в Казахстане значительно выше, чем в большинстве развитых стран, и это в будущем может стать препятствием в стремлении республики ­войти в число наиболее развитых экономик.

– Несмотря на то что за последние 20 лет валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Казахстане увеличился, рост благосостояния, связанный с экономическим развитием, был отмечен в ограниченном числе регионов, – констатировал Андрес Родригес Посе.

Эксперт отметил, что западные регионы, такие как Атырауская область, демонстрируют исключительно высокий уровень благосостояния, чему способствует наличие крупных запасов углеводородного сырья, в то время как юг, к примеру, Туркестанская область, отстают в попытках извлечь большую выгоду из инноваций, характерных для некоторых частей экономики.

– Аналогичный разрыв в уровне жизни можно обнаружить между городскими центрами, такими как Алматы, Астана, и отдаленными сельскими райо­нами Казахстана. В среднем городские центры демонстрируют более высокий уровень благо­состояния и производительнос­ти, – сообщил эксперт.

Андрес Родригес Посе считает, что замедление роста в менее развитых областях будет способствовать расширению разрыва между более благополучными с экономической точки зрения регионами и сельскими депрессивными районами.

– Сейчас мы разрабатываем индекс благосостояния жителей Казахстана, – сообщил Андрес Родригес Посе.

Председатель правления ERI Руслан Султанов, говоря о предварительных результатах «полевых исследований» в рамках исследования регионального неравенства, отметил, что экономическое пространство Казахстана неоднородно: по своим демографическим и экономическим характеристикам регионы можно поделить на пять типов экономического пространства.

Возросла роль крупных агломераций как локомотивов развития сферы услуг. Экономика южных и юго-восточных регионов требует изменения ее структуры для повышения темпов экономического роста. Сохраняется значительный разрыв по ВРП на душу населения. Аграрные области входят в число отстаю­щих, что является следствием преобладания в их экономике низкопроизводительных секторов и оборачивается миграционным оттоком.

Существующие разрывы в доступе к инфраструктуре и доходах обусловили направление миграционных потоков. Основные «точки роста», которые имеют наибольшее демографическое притяжение, – города-миллионники Казахстана.

Сохраняется неравенство в уровне жизни и возможностях развития людей между регионами. Разрыв между максимальным и минимальным значениями по медианному доходу составляет 1,8 раза. Он в восьми регионах ниже, чем среднее значение по стране.

Наблюдается неравномерное распределение доходов. Разница в совокупных доходах между 20% наиболее обеспеченного и 20% наименее обеспеченного населения по республике составляет 4,2 раза. В Алматы эта разница достигает 5,1 раза, в Шымкенте и Мангистауской области – 2,5 раза.

Руслан Султанов также подробно остановился на сохраняю­щихся существенных разрывах в обеспеченности базовыми услугами между регионами – в вопросах водоснабжения, социальной инфраструктуры, качест­ва местных дорог.

В селах, по его словам, хуже ситуация с питьевым водоснаб­жением. В городах высока изношенность коммунальной инфраструктуры: 49,2% тепловых сетей (по итогам 2021 года) старые и нуждаются в замене.

В сельской местности хуже обстоят дела с доступом к Интернету: всего 68,8% сел охвачено широкополосным доступом к Сети (по итогам 2021 года).

В текущем году Институт экономических исследований в рамках совместной программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и Азиатским банком развития участвует в исследовании регионального неравенства в рес­публике. Его цель – разработка методологии измерения уровня жизни в регионах с акцентом на политику перераспределения бюджетных средств.

Помимо изучения теоретических основ неравенства, экс­перты ERI проводят сбор статис­тических данных и «полевое исследование» – анкетирование во всех 20 регионах страны с ­охватом более 4 тыс. жителей в 140 городах и селах.

– На текущий момент нами осуществлено анкетирование в 13 из 20 регионов, обработано около 1 500 анкет по семи регио­нам, из них 730 респондентов в городах и 703 – в селах. Среди них трудоспособного возраста – 90%; 50,6% с высшим образованием, – отметил Руслан Султанов.

В свою очередь директор департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК Даурен Жамбайбек рассказал о действующей страновой политике регионального развития. По его словам, недавно в Казахстане был принят План территориального развития до 2025 года, который подразумевает построе­ние территориально нейтральных институтов.

– Согласно плану намечено в региональном разрезе снизить диспропорции по предоставлению услуг. Исследование регио­нального неравенства – очень важный источник, ­теоретическая и эмпирическая база для осуществления данных мер, – отметил спикер.

Он также рассказал об отдельных мерах, направленных на развитие сельской инфраструктуры по принципу «Люди к инфраструктуре». С этой целью проведен анализ населения в селах с потенциалом развития. В дальнейшем им будут выделяться средства из республиканского бюджета для реализации мер по снижению диспропорций.

Представитель МНЭ РК перечислил действующие меры по развитию местного самоуправления, передаче управления бюджетом на областной уровень.

– Проводится работа по децентрализации бюджета. В 2019 го­ду была разработана Система региональных стандартов. Постепенно ее данные будут использоваться для обеспечения передачи региональных субвенций, – проинформировал Даурен Жамбайбек.

Глава делегации Совета директоров АБР Серджио Лугареси отметил, что первостепенное значение в исследовании развития регионов имеет мнение местных жителей.

– Я надеюсь, что в дальнейших региональных исследованиях в значительной мере удастся учесть мнение местных жителей, которое будет определяться посредством проведения соц­опросов и интервью, – подчерк­нул Серджио Лугареси.

Ассоциативный исполнительный директор АБР в КНР Ся Лю (Xia Lyu) выразила надежду, что исследование регионального неравенства будет способствовать экономическому развитию Казахстана.

Директор Центра ERI ­Кайсар Нигметов в свою очередь отме­тил, что исследование регионального неравенства не предполагает препятствование экономическому росту более развитых регионов.