Из Доминиканы экстрадировали казахстанку, обвиняемую в растрате 9 млн тенге

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Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Доминиканской Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирована Марина Орумбаева (Невская), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Казахстанка разыскивалась антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области по подозрению в растрате вверенного имущества с причинением ущерба государству на сумму порядка 9 млн тенге.
Орумбаева скрывалась от органа уголовного преследования и находилась в международном розыске.
"Несмотря на отсутствие двухстороннего соглашения о выдаче между Казахстаном и Доминиканской Республикой, запрос Генеральной прокуратуры удовлетворен властями зарубежной страны на принципе взаимности", - отметили в ведомстве.
В настоящее время задержанная водворена в следственный изолятор Астаны.