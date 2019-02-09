Из Доминиканы экстрадировали казахстанку, обвиняемую в растрате 9 млн тенге

Общество
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Фото с сайта 29.rodina.news
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана из Доминиканской Республики для привлечения к уголовной ответственности экстрадирована Марина Орумбаева (Невская), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Казахстанка разыскивалась антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области по подозрению в растрате вверенного имущества с причинением ущерба государству на сумму порядка 9 млн тенге.

Орумбаева скрывалась от органа уголовного преследования и находилась в международном розыске.

"Несмотря на отсутствие двухстороннего соглашения о выдаче между Казахстаном и Доминиканской Республикой, запрос Генеральной прокуратуры удовлетворен властями зарубежной страны на принципе взаимности", - отметили в ведомстве.

В настоящее время задержанная водворена в следственный изолятор Астаны.

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