​Из Эстонии с IT-приветом

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Фарид Юмашев

Двустороннее партнерское сог­лашение, подписанное на днях между управляющим партнером DCG Дарменом Садвакасовым и партнером эстонской IT-компании Thorgate Янаром Мерило, предусматривает реализацию проектов по цифровой трансформации в ряде стратегических отраслей, в том числе нефтегазовой, горнорудной, банковской, а также транспортной логистике, АПК и государственном секторе.

Представители компаний договорились о разработке цифровых продуктов в рамках Индустрии 4.0, электронной коммерции, финтех-сектора и цифрового здравоохранения с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и Big Data.

– Эстония – страна, известная как родина Skype, мобильного голосования и мобильной парковки. Нами разработаны сотни первоклассных цифровых продуктов для рынков США и государств Европы. Мы очень рады началу нашего бизнеса на казахстанском и центральноазиатском рынках совместно с Dasco Consulting Group, – отметил Янар Мерило.

Как в свою очередь подчеркнул Дармен Садвакасов, эксперты Dasco хорошо понимают преимущества и перспективы использования высокоэффективных IT-продуктов.

– В Казахстане успешно действует госпрограмма «Цифровой Казахстан», и мы намерены внести вклад в ее реализацию совместно с эстонскими партнерами, – отметил он.

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