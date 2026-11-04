Из галереи – в креативный центр

Время местное
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Историческое здание бывшей художественной галереи, возведенное в 1957 году, переживает ренессанс.

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Сооружение расцвета советской эпохи в самом центре города обретает новую жизнь: здесь развернута реконструкция, которая превращает галерею в креативный центр. 

– Новое креативное пространство призвано объединить богатые традиции прошлого, творческую энергию современности и искреннее стремление жителей к созиданию. Здесь будут учиться, работать, обмениваться опытом наши ремесленники, дизайнеры и другие представители креативной индустрии, – сообщил заместитель акима города Рустем Бершинбеков. 

О наполнении креативного пространства рассказала руководитель общественного фонда Uzart Мариам Оганян, чья команда разработала дизайн-проект и концептуальную модель будущего центра: 

– Сюда будут закуплены самые мощные компьютеры последних моделей, а также установлен сервер для развития работы в сфере искусственного интеллекта и креативнос­ти. Посетители центра смогут здесь генерировать свои проекты в формате 3D и сразу же воплощать их в жизнь. Кроме того, на базе центра будут организованы обучающие курсы, где желающие научатся работать с этим оборудованием и развивать навыки в сфере бизнеса. Также предусмотрены зоны швейной мастерской и ткачества, а на третьем этаже и в холлах сохранится экспозиция картин художественной галереи.

Новость о скором открытии креативного центра вызвала интерес и среди горожан.

– Уже на пенсии я всерьез увлеклась рисованием: пробую разные техники, пишу пейзажи и натюрморты. Но творчеству нужен простор и, главное, живой отклик, – считает жительница Талдыкоргана Марина Ким. – Мне очень хочется общаться, делиться опытом и вдохновением с единомышленниками своего возраста, учиться чему-то новому и просто чувствовать себя частью культурного процесса. Создание такого хаба в нашем городе – прекрасная идея. Замечательно, что люди разных поколений смогут здесь заниматься творчеством, общаться и наполнять жизнь яркими красками. 

#творчество #креатив #галлерия

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