Из Гамбурга в Алматы доставили новый самолет Airbus

Первый полет нового лайнера запланирован на начало ноября по маршруту Алматы – Астана – Алматы

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В Алматы прибыл новый самолет Airbus A321neo, который стал 64-м воздушным судном во флоте группы Air Astana, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Лайнер с бортовым номером EI-KDL доставили напрямую с завода Airbus в Гамбурге (Германия). Самолет пополнит парк авиакомпании и позволит увеличить количество пассажирских мест на востребованных маршрутах.

«Первый рейс воздушного судна запланирован на начало ноября текущего года по маршруту Алматы – Астана – Алматы», — сообщили в Комитете гражданской авиации.

Airbus A321neo относится к новому поколению пассажирских самолетов, отличающихся экономичным расходом топлива и повышенным уровнем комфорта.

В Министерстве транспорта отметили, что работа по обновлению и расширению авиапарка казахстанских перевозчиков продолжается.