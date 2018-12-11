​Из глубины веков

Особо хотелось бы выделить два момента. Первый – всадническая культура и, в частности, одомашнивание лошади, появление кочевого скотоводства, что относится к первому крупному общественному разделению труда. Второй момент – древняя металлургия Великой степи, получение металла: создание орудий труда и оружия, нахождение полезных ископаемых, т. е. богатств природных недр.

Произошли эти важнейшие процессы в Западной Сибири, в Центральном Казахстане, которые оказались самыми благоприятными регионами для скотоводства и богатыми для добычи ископаемых. Освоившими эти богатства стали обитатели данных мест – тюркоязычные этносы. Они научились с древнейших времен делать удила, стремена, подковы; могли скакать верхом на коне и покрывать дальние расстояния. На основе плавления металла выделились золото, серебро, медь, железо и т. д.

Западная Сибирь, Центральный Казахстан соз­дали орудия труда и оружие путем плавления металла на саксауле, который растет только здесь. Жезказган – место добычи руды и плавления металла с самых древнейших времен. Уникальны золотые изделия скифов, собранные в Кунсткамере Петра Первого. Интересные свидетельства сохранил казахский язык: «Алтын калпак, жез телпек, хандар киер басына».

Конь и его сбруя, оружие из металла позволяли кочевникам овладеть Евразией, и не только Евразией. Покоривший мир Александр Македонский был поражен, что массагеты, живущие на северной стороне Сырдарьи, были защищены металличес­ким панцирем, как и их кони...

Исторические находки при археологических раскопках, древние рисунки на скалах доказывают, что родиной конного воина, вооруженного металлическим оружием (пикой, саблей, мечом), и боевой колесницы является территория Цент­рального Казахстана (Каратау). Существует и много других примеров, свидетельствующих о высоком технологическом развитии степных цивилизаций.

Программная статья Лидера нации вооружает нас новыми идеями, предлагает масштабные проекты, необходимые для дальнейших скрупулезных исследований нашей древнейшей истории.