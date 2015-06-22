Из глубины веков до наших дней Свежий выпуск 610 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

В Акмолинском областном музыкально-драматическом театре им. Ш. Хусаинова начался межрегио­нальный фестиваль «Қазақ хандығына 550 жыл». Здесь прошла научно-практическая конференция «Музейные раритеты в проекции истории казахской государственности», которую приветственным словом открыл заместитель акима области Нурлан Нуркенов, подчеркнувший, что такие мероприятия впервые проводятся в регионе.

В работе конференции приняли участие директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова, видные ученые из дальнего зарубежья: профессор Болонского университета (Италия) Жан Лука Бонора, руководитель международного фонда «Маджар-Туран», директор музея естествознания Биро Андраш Жолт (Венгрия), а также научные сотрудники республиканских и регио­нальных музеев, ученые и историки из Казахстана и России.

В их числе – эксперт Министерства культуры РФ по предметам вооружения и коллекциям оружия России, Европы и Азии Алексей Петухов и профессор кафедры археологии и этнологии, д. и. н. Новосибирского государственного университета, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Леонид Бобров, выс­тупление которого вызвало особый интерес среди участников и гостей фестиваля.

В насыщенную программу фестиваля также вошли мультимедийная презентация музейных проектов «Қазына-Prezent» и театрализованная экскурсия по залам областного историко-краеведческого музея. Помимо этого, для участников и гостей мероприятия была организована выставка-ярмарка «Өнер-Fest» с участием 90 акмолинских мастеров декоративно-прикладного искусства. Побывали гости и в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Еще одним знаковым событием в культурной жизни региона стал международный фольклорно-этно­графический фестиваль «Ғасырлар ұні», местом проведения которого была выбрана Акмолинская областная филармония. В нем приняли участие фольклорные ансамбли и музыканты мирового уровня из Казахстана, России, Беларуси, Китая, Монголии, Башкортостана, Республики Алтай.

Уверенно можно сказать, что фес­тиваль расширил культурный обмен, наладил более тесное сотрудничество между деятелями культуры, а также привлек большой интерес со стороны кокшетаусцев и гостей областного центра. В программу праздничного гала-концерта вошли выступления известных исполнителей уникального вида вокала – горлового пения – Едиля Хусаинова и гостя из Горного Алтая Болота Байрышева, мастера игры на кобузе из Башкортостана Миндигафура Зайнетдинова, ансамб­ля «Тумар» и группы Суй Мияу из КНР, народной музыкальной группы «Дугуилан» из Монголии, фольклорных ансамблей «Заряница» и «РАМЕ» из России и Беларуси.

Перед зрителями продемонстрировали свое искусство также фольк­лорно-этнографические ансамбли «Көк туріктер» из Астаны, «Мирас» из Костаная, «Әлқисса» из Петропавловска и «Айнаколь» из Кокшетау. Надо сказать, что все эти творческие коллективы – неоднократные победители и призеры крупных международных конкурсов.

В ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля состоялись шествие его участников в национальных костюмах по городским улицам и возложение цветов к памятнику Абылай-хана.



