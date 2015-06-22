Из глубины веков до наших дней

Свежий выпуск
610
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
В Акмолинском областном музыкально-драматическом театре им. Ш. Хусаинова начался межрегио­нальный фестиваль «Қазақ хандығына 550 жыл». Здесь прошла научно-практическая конференция «Музейные раритеты в проекции истории казахской государственности», которую приветственным словом открыл заместитель акима области Нурлан Нуркенов, подчеркнувший, что такие мероприятия впервые проводятся в регионе.
В работе конференции приняли участие директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова, видные ученые из дальнего зарубежья: профессор Болонского университета (Италия) Жан Лука Бонора, руководитель международного фонда «Маджар-Туран», директор музея естествознания Биро Андраш Жолт (Венгрия), а также научные сотрудники республиканских и регио­нальных музеев, ученые и историки из Казахстана и России.
В их числе – эксперт Министерства культуры РФ по предметам вооружения и коллекциям оружия России, Европы и Азии Алексей Петухов и профессор кафедры археологии и этнологии, д. и. н. Новосибирского государственного университета, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Леонид Бобров, выс­тупление которого вызвало особый интерес среди участников и гостей фестиваля.
В насыщенную программу фестиваля также вошли мультимедийная презентация музейных проектов «Қазына-Prezent» и театрализованная экскурсия по залам областного историко-краеведческого музея. Помимо этого, для участников и гостей мероприятия была организована выставка-ярмарка «Өнер-Fest» с участием 90 акмолинских мастеров декоративно-прикладного искусства. Побывали гости и в Щучинско-Боровской курортной зоне.
Еще одним знаковым событием в культурной жизни региона стал международный фольклорно-этно­графический фестиваль «Ғасырлар ұні», местом проведения которого была выбрана Акмолинская областная филармония. В нем приняли участие фольклорные ансамбли и музыканты мирового уровня из Казахстана, России, Беларуси, Китая, Монголии, Башкортостана, Республики Алтай.
Уверенно можно сказать, что фес­тиваль расширил культурный обмен, наладил более тесное сотрудничество между деятелями культуры, а также привлек большой интерес со стороны кокшетаусцев и гостей областного центра. В программу праздничного гала-концерта вошли выступления известных исполнителей уникального вида вокала – горлового пения – Едиля Хусаинова и гостя из Горного Алтая Болота Байрышева, мастера игры на кобузе из Башкортостана Миндигафура Зайнетдинова, ансамб­ля «Тумар» и группы Суй Мияу из КНР, народной музыкальной группы «Дугуилан» из Монголии, фольклорных ансамблей «Заряница» и «РАМЕ» из России и Беларуси.
Перед зрителями продемонстрировали свое искусство также фольк­лорно-этнографические ансамбли «Көк туріктер» из Астаны, «Мирас» из Костаная, «Әлқисса» из Петропавловска и «Айнаколь» из Кокшетау. Надо сказать, что все эти творческие коллективы – неоднократные победители и призеры крупных международных конкурсов.
В ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля состоялись шествие его участников в национальных костюмах по городским улицам и возложение цветов к памятнику Абылай-хана.

Популярное

Все
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Всенародный референдум по вопросу строительства АЭС проходит в Казахстане
В ЦКР состоялись встречи с международными наблюдателями
Токаев о референдуме: «Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение»
Референдум-2024: казахстанцы проголосовали в Южной Корее и Японии
Министр обороны наградил именными часами солдат, боровшихся с паводками
Глава государства оценил работу правительства
Премьер проголосовал на референдуме
Спикер Мажилиса проголосовал на референдуме
Общественный порядок во время плебисцита обеспечивают 33 тыс. полицейских и военнослужащих
«Казахстан справился со стихийным бедствием без посторонней помощи» – президент о весенних паводках
Глава НЯЦ сделал свой выбор на референдуме по АЭС
Сборная Казахстана по футзалу поднялась на второе место в европейском рейтинге от УЕФА
Спикер Сената принял участие в референдуме
Референдум-2024: глава Администрации президента отдал свой голос
На избирательных участках Астаны образовались очереди
Почти 18% граждан, включенных в списки, проголосовали на референдуме по состоянию на 10:00
Казахстанские студенты в Турции проявляют активность на плебисците
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто

Читайте также

Историческая память социума
Бюро Мажилиса
Вода для каждого села
Ради благой цели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]