Из глубины веков

Баурсаки, наурыз-коже, алтыбакан, народные игры и состязания акынов. Все это ассоциируется у нас с праздником Наурыз. Этот весенний день мы стремимся провести за богатым дастарханом, весело, на широкую ногу. Однако наши предки в первую очередь связывали празднества с весенним равноденствием и придавали этому дню более глубокий смысл.Почему же так получилось? Все очень просто, долгое время, с 1926 года, Наурыз мейрамы был под запретом, его считали анахронизмом. Вновь праздновать его стали с 1988 года, тогда на алматинских улицах были организованы шествия. Официальное признание праздник получил с выходом Указа Нурсултана ­Назарбаева «О народном празднике весны – Наурыз мейрамы» 15 марта 1991 года.Между тем Наурыз в древние времена называли «глотком первого дня Нового года», иранские и тюркские племена отмечали новый год по астрономическому солнечному календарю. Во времена Ахеменидов его стали праздновать зороастрийцы, но и после распространения ислама он не исчез. Зародившийся более 5 тыс. лет назад как праздник весны и обновления природы в странах Передней и Средней Азии, он упоминается в поэме «Шахнаме».Наши предки с древнейших времен пользовались календарем, в основу которого лег 12-летний животный цикл – мүшел. У казахов, как и у тюрков, год начинался с 22 марта – времени наступления весеннего равноденствия. Кочевникам были известны наиболее заметные невооруженным глазом звезды и созвездия, чабаны изучали их движение, знали место и время их появления и исчезновения, расположение космических тел по отношению друг к другу. По ним путники ориентировались на местности.Главным ориентиром в любое время года служила Темір казық (Полярная звезда). Судя по названию, казахи хорошо знали, что это небесное тело в Северном полушарии неподвижно. Удобным ориентиром для определения времени и направления служило Үркер (звездное скопление Плеяды). Используя особенности передвижения Үркер, можно определить стороны света и время. А наблюдая за сложным движением планеты Шолпан (Венера), скотоводы, освоившие бескрайние степные и пустынные просторы, связывали с ней различные приметы. Восходы, закаты и расположение на небе Үркер, Үшар қар-таразы (Орион) и звезды Сүмбіле (Сириус) воспринимались предвестниками изменений в погоде или наступления весны.Когда в конце лета Сүмбіле появлялась на небосклоне, созревал урожай, а домашний скот прибавлял в весе. Значит, нужно было готовиться к холодам. Конечно, тучность стада и богатый урожай не зависели от траекторий звезд, но замечая изменения в природе, степняки связывали их с космосом. После суровой зимы люди с нетерпением ждали теп­лых дней весны.Посмотрев в окно, читатель может усомниться, какая, мол, весна 22 марта? Действительно, глядя на обледенелый тротуар и грязный снег, например в Астане, трудно поверить в скорое обновление природы.Но нужно учесть, что вплоть до 30-х годов прошлого века наши предки вели кочевой образ жизни. Зиму они проводили южнее, где можно было укрыться от жестоких ветров, а лошадям и овцам найти для себя корм. С приходом Наурыза пробивалась зелень, домашние животные оживали на свежей траве, и кочевники начинали готовиться к перекочевке.Весна отвоевывала новые пространства все дальше на север, степняки двигались вслед за своими стадами, а зеленеющая степь открывала для них обширные пастбища Сарыарки. Жители аулов, начавшие перекочевку раньше других и уже отдохнувшие на новом месте, встречали тех, кто пришел следом, помогали им, приглашали на совместную трапезу. После скудного стола зимней поры кочевников ждали обильные дастарханы.