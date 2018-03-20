Из глубины веков

Колонка обозревателей
Дулат Молдабаев
Баурсаки, наурыз-коже, алтыбакан, народные игры и состязания акынов. Все это ассоциируется у нас с праздником Наурыз. Этот весенний день мы стремимся провести за богатым дастарханом, весело, на широкую ногу. Однако наши предки в первую очередь связывали празднества с весенним равноденствием и придавали этому дню более глубокий смысл.

Почему же так получилось? Все очень просто, долгое время, с 1926 года, Наурыз мейрамы был под запретом, его считали анахронизмом. Вновь праздновать его стали с 1988 года, тогда на алматинских улицах были организованы шествия. Официальное признание праздник получил с выходом Указа Нурсултана ­Назарбаева «О народном празднике весны – Наурыз мейрамы» 15 марта 1991 года.

Между тем Наурыз в древние времена называли «глотком первого дня Нового года», иранские и тюркские племена отмечали новый год по астрономическому солнечному календарю. Во времена Ахеменидов его стали праздновать зороастрийцы, но и после распространения ислама он не исчез. Зародившийся более 5 тыс. лет назад как праздник весны и обновления природы в странах Передней и Средней Азии, он упоминается в поэме «Шахнаме».

Наши предки с древнейших времен пользовались календарем, в основу которого лег 12-летний животный цикл – мүшел. У казахов, как и у тюрков, год начинался с 22 марта – времени наступления весеннего равноденствия. Кочевникам были известны наиболее заметные невооруженным глазом звезды и созвездия, чабаны изучали их движение, знали место и время их появления и исчезновения, расположение космических тел по отношению друг к другу. По ним путники ориентировались на местности.

Главным ориентиром в любое время года служила Темір казық (Полярная звезда). Судя по названию, казахи хорошо знали, что это небесное тело в Северном полушарии неподвижно. Удобным ориентиром для определения времени и направления служило Үркер (звездное скопление Плеяды). Используя особенности передвижения Үркер, можно определить стороны света и время. А наблюдая за сложным движением планеты Шолпан (Венера), скотоводы, освоившие бескрайние степные и пустынные просторы, связывали с ней различные приметы. Восходы, закаты и расположение на небе Үркер, Үшар қар-таразы (Орион) и звезды Сүмбіле (Сириус) воспринимались предвестниками изменений в погоде или наступления весны.

Когда в конце лета Сүмбіле появлялась на небосклоне, созревал урожай, а домашний скот прибавлял в весе. Значит, нужно было готовиться к холодам. Конечно, тучность стада и богатый урожай не зависели от траекторий звезд, но замечая изменения в природе, степняки связывали их с космосом. После суровой зимы люди с нетерпением ждали теп­лых дней весны.

Посмотрев в окно, читатель может усомниться, какая, мол, весна 22 марта? Действительно, глядя на обледенелый тротуар и грязный снег, например в Астане, трудно поверить в скорое обновление природы.

Но нужно учесть, что вплоть до 30-х годов прошлого века наши предки вели кочевой образ жизни. Зиму они проводили южнее, где можно было укрыться от жестоких ветров, а лошадям и овцам найти для себя корм. С приходом Наурыза пробивалась зелень, домашние животные оживали на свежей траве, и кочевники начинали готовиться к перекочевке.

Весна отвоевывала новые пространства все дальше на север, степняки двигались вслед за своими стадами, а зеленеющая степь открывала для них обширные пастбища Сарыарки. Жители аулов, начавшие перекочевку раньше других и уже отдохнувшие на новом месте, встречали тех, кто пришел следом, помогали им, приглашали на совместную трапезу. После скудного стола зимней поры кочевников ждали обильные дастарханы.
Все колонки автора

Популярное

Все
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз
Токаев пригласил спикера Сената Франции посетить с визитом Казахстан
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
До сих пор сохраняется проблема перевода произведений Абая на языки народов мира
Документально-филологическое исследование профессора Серика Негимова знакомит широкий круг читателей с жизнью и творчеством славного сына казахского народа Малика Габдуллина
В Алматы открылся Х Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау», цель которого – продвижение работ молодых кинематографистов по всему миру
Квартирный вопрос в Жезказгане стоит остро – коммунальное жилье в дефиците, инвесторов по программе реновации нет
Защищенность должна стать реальностью
Где-то в параллельной Вселенной…
Выбирай, сноси и строй!
Стежки ложатся – жизнь идет…
Окунемся в прошлое?
В системе новых транзитных координат
​​​​​​​Хорошие перспективы
Запечатленная история
Инфляцию – под контроль
Территория дружбы и согласия
Голов забивают все больше
Творческий подход
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Колонка обозревателей
В ожидании «бесплатной» помощи
Колонка обозревателей
Меняйтесь!
Колонка обозревателей
Бить нельзя воспитывать
Колонка обозревателей
Устами эксперта глаголет глупость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]